Nio enthüllt Coupé-SUV EC7 und erneuerten ES8

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat ein neues und ein überarbeitetes Modell präsentiert. Das neue mittelgroße Coupé-SUV EC7 und der überarbeitete ES8 werden zunächst ausschließlich in China erhältlich sein und können dort ab sofort bestellt werden.

Die Auslieferungen des Nio EC7 werden voraussichtlich im Mai 2023 beginnen, die des neu aufgelegten Nio ES8 ab Juni 2023. Ob beide Modelle künftig auch in Europa angeboten werden, wird derzeit geprüft. Anfang Oktober hatte Nio bekanntlich mit dem Trio ET7, EL7 und ET5 die europäische Markteinführung gefeiert. Die jetzige Präsentation der neuen bzw. überarbeiteten Fahrzeuge auf dem jüngsten Nio-Day im chinesischen Hefei kommt nicht überraschend: Nio hatte erst kürzlich angekündigt, bis zum Sommer 2023 fünf neue Modelle herausbringen zu wollen.

Beide Modelle basieren auf der neuen NT2.0-Plattform des Herstellers. Damit ist auch der Hauptunterschied zum ursprünglichen ES8 benannt. Denn der einstige Debütstromer von Nio baute ebenso wie der ES6 und das SUV-Coupé EC6 noch auf der ersten Generation der Plattform auf.

Doch der Reihe nach. Zum neu präsentierten EC7 nennt Nio eine Reihe von Eckdaten. So kombiniert das Coupé-SUV einen 300-kW-Induktionsmotor und einen 180-kW-Permanentmagnetmotor. Es dürfte sich um denselben Allrad-Antrieb handeln wie bei dem im Frühsommer präsentierten ES7. Seinerzeit sprach Nio von einem Frontmotor mit einer Peak-Leistung von 180 kW und einem hinteren Motor mit einer Peak-Leistung von 300 kW. Eine Systemleistung nennen die Chinesen in beiden Fällen nicht. Infos zur Batterie und Ladeleistung sind ebenfalls noch unter Verschluss.

Genannt wird für den EC7 aber ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,230 cW sowie eine Beschleunigungszeit von 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als weitere Highlights zählt Nio eine intelligente Luftfederung, einen verstellbaren Heckflügel und ein Panoramaglasdach auf.











Der auf die neue Plattform umgestellte ES8 erhält ein Zwei-Motoren-Antriebsystem mit einer maximalen Gesamtleistung von 480 kW. Das ist doppelt so viel wie im ursprünglichen Modell. Das große SUV mit drei Sitzreihen soll künftig in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und von 100 km/h in 34,3 Metern zum Stillstand kommen. Zur Batterie und zur Ladeleistungen macht Nio auch hier keine Angaben. Nach einem Batterie-Update 2020 fuhr der noch auf der alten Plattform basierende ES8 bekanntlich mit einem 100-kWh-Akku vor.

Als weitere Features erhält der SUV laut dem chinesischen Hersteller ein intelligentes Bremssystem, eine Zweikammer-Luftfederung und einen intelligenten Fahrwerksregler. Sowohl EC7 als auch der neue ES8 werden 33 Hochleistungssensoren, LiDAR, intelligente Mehrstrahlscheinwerfer, eine Rechenleistung von bis zu 1016 TOPS (gewährleistet durch vier Nvidia OrinX-Chips), ein digitales Cockpit und Fahrassistenzsysteme an Bord haben, die „in Zukunft die Möglichkeit bieten, per Autopilot die Spur auf der Autobahn zu wechseln“.

Und: „Wenn die Navigation gestartet wird, kann das Fahrzeug außerdem automatisch die Route für den Batterietausch planen, mit Hilfe der Navigation zur Power-Swap-Station fahren, den Batterietausch automatisch abschließen und automatisch aus dem Ladepark heraus und zurück auf die Autobahn fahren“, teilt Nio mit.

– ANZEIGE –







Neben den Fahrzeugen präsentierte der Hersteller auf seinem jüngsten Nio-Day auch offiziell seine neue 500-kW-Schnellladestation sowie seine Akkutausch-Station der dritten Generation. Beide hatte der Hersteller schon im Sommer 2022 angekündigt. Während Nio zu den bereits bekannten Leistungsdaten des Schnellladers nichts Neues hinzufügt, präzisiert der Hersteller mit Blick auf die Akkutausch-Station nun, dass diese gegenüber der zweiten Generation 30 Prozent mehr Batteriewechsel pro Tag leisten kann – konkret 408 Wechsel am Tag.

Analog zu den Fahrzeugen wird die Wechselstation zudem technologisch aufgerüstet: Das überarbeitete Modell soll über zwei Laser-Radargeräte, zwei Nvidia OrinX-Chips und eine Gesamtrechenleistung von 508 TOPS verfügen. Mit der Funktion „Automatic Summon & Swap“ sei sie in der Lage, mit Nio-Fahrzeugen zu kommunizieren und diese automatisch zu navigieren, um den Tauschvorgang zu bewerkstelligen, heißt es.

nio.com