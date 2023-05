GM bestätigt Rückkehr nach Europa

General Motors bereitet sich auf eine Rückkehr nach Europa mit einem reinen Stromer-Angebot vor. Der Cadillac Lyriq könnte eines der ersten GM-Elektroautos sein, das im Herbst auf den europäischen Markt rollt. Allerdings nicht in allen Ländern.

GM Europa CEO und Präsidentin Jaclyn McQuaid bestätigte das Vorhaben in einem Gespräch mit „Automotive News Europe“. Sie sagte zwar nicht, wo genau GM seine Elektroautos anbieten werde, aber Insidern zufolge stehen zunächst die nordischen Länder auf dem Programm. Also Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland.

Ab Herbst soll es dann also wieder E-Autos von GM-Marken in Europa geben. Konkreter wurde die GM-Europa-Chefin angesichts des Verkaufsstarts nicht. Zudem ist weiterhin unklar, wann diese auch in anderen europäischen Ländern angeboten werden – oder ob das überhaupt geplant ist.

Es gibt auch noch keine endgültige Liste der Autos, die es über den großen Teich schaffen werden. Der oben erwähnten Quelle zufolge wird der Cadillac Lyriq jedoch definitiv dabei sein. Dieser wird in den USA zu einem Basispreis von rund 60.000 Dollar (rund 55.000 Euro) angeboten. Er hat einen 100-kWh-Akku an Bord und soll umgerechnet rund 483 Kilometer mit einer Ladung schaffen.

„InsideEVs“ geht davon aus, dass auch einige kleinere Modelle die Nachfrage in Europa bedienen könnten, wie zum Beispiel der Chevrolet Equinox EV, ein kompakter Crossover, und der mittelgroße Chevrolet Blazer EV. Beide werden erst in diesem Jahr in den USA auf den Markt kommen.

Offen ist, ob GM versuchen wird, seine größeren Elektrofahrzeuge in Europa zu vermarkten – also seine E-Pickups. Bisher war der Markt für solche Fahrzeuge in Europa recht klein. Aber auch Ford hat gerade seinen F-150 Lightning in Norwegen auf den Markt gebracht, zumindest ein US-Konzern scheint von einem gewissen Interesse an dieser Art von Fahrzeugen auszugehen.

GM bereitet sich bereits seit 2021 auf die Rückkehr auf die europäischen Märkte vor. Der erste Schritt erfolgte im November 2022, als McQuaid zur Präsidentin und CEO von GM Europe ernannt wurde und ihr Büro in Zürich eröffnete. Der Hersteller hatte sich 2017 aus Europa zurückgezogen, nachdem er Opel/Vauxhall an PSA (später Stellantis) verkauft hatte. Eine Rückkehr auf den alten Kontinent soll GM helfen, den Absatz seiner Elektrofahrzeuge weiter zu steigern.

