Serienproduktion des Cadillac Lyriq angelaufen

Cadillac hat im GM-Montagewerk Spring Hill im Bundesstaat Tennessee mit der Serienproduktion seines ersten Elektromodells Lyriq in den USA begonnen. Derzeit kann das E-SUV aber nicht mehr bestellt werden – neue Aufträge werden erst ab dem 19. Mai angenommen.

Die Produktion der ersten Kundenfahrzeuge erfolgt rund zwei Monate nach dem Start der Vorserienfertigung, die Cadillac im Januar gestartet hatte. Wann die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, wird in der aktuellen Mitteilung zum Produktionsstart nicht genannt.

An der Zeremonie in Tennessee nahm auch GM-Präsident Mark Reuss teil und sprach con einem „monumentalen Tag für das gesamte GM-Team“. „Wir haben Spring Hill Assembly mit der besten und fortschrittlichsten Technologie der Welt umgerüstet, und das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, die Vorbereitungen neun Monate vor dem ursprünglichen Zeitplan abzuschließen“, so Reuss. Der Lyriq setze den Standard für die Zukunft von Cadillac.

Die Reservierungen für die „Debut Edition“ des Cadillac Lyriq waren im Spätsommer 2021 in etwas mehr als zehn Minuten ausverkauft. Diese Bestellungen werden jetzt abgearbeitet. Erst ab dem 19. Mai 2022 will Cadillac zusätzliche Bestellungen für den Lyriq entgegen nehmen. Dass die Nachfrage sehr hoch ist, zeigen auch Berichte aus dem Februar: Damals schrieb Reuters unter Berufung auf Zulieferer, dass GM in diesem Jahr statt 3.200 Lyriq nun 25.000 Einheiten des E-SUV bauen wolle.

Der Lyriq ist das erste Cadillac-Modell, das auf der Ultium-Plattform von General Motors basiert. Diese Elektro-Plattform umfasst eine gemeinsame Elektrofahrzeugarchitektur und Antriebskomponenten wie Batteriezellen, Module, Packs, Ultium-Antriebseinheiten, EV-Motoren und integrierte Leistungselektronik. Das erste Werk, in dem Ultium-Fahrzeuge hergestellt werden, ist die „Factory Zero“ in Detroit-Hamtramck – Spring Hill ist das zweite Werk.

In China hatte Cadillac bereits im November 2021 mit dem Vorverkauf des Lyriq begonnen. Dort wird das Modell vom Joint Venture GM-SAIC produziert.

