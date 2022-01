Vorserienproduktion des Cadillac Lyriq angelaufen

Cadillac hat im GM-Montagewerk Spring Hill im Bundesstaat Tennessee mit der Vorserienproduktion seines ersten Elektromodells Lyriq begonnen. Die ersten Auslieferungen des Stromers sollen „in einigen Monaten“ erfolgen.

Das teilt Mark Reuss, der Präsident von General Motors, auf LinkedIn mit. „Vor 15 Monaten haben wir eine Investition in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar in Spring Hill angekündigt, um vollelektrische Fahrzeuge zu bauen. Unsere Teams haben unermüdlich am Lyriq gearbeitet, die Markteinführung neun Monate früher als geplant durchgeführt und parallel gearbeitet, um die Anlage umzurüsten und mit der Produktion zu beginnen“, schreibt der GM-Präsident. Das zu dem Beitrag veröffentlichte Foto zeigt einen Metallic-grauen Lyriq.

CEO Mary Barra kommentierte unter dem Post von Reuss: „Unsere Teams beweisen weiterhin, dass wir bemerkenswerte Dinge tun können, wenn wir eine Vision teilen. Vielen Dank an die Teams von Spring Hill und Cadillac für all ihre harte Arbeit, um diesen Meilenstein möglich zu machen.“ Sie könne es kaum erwarten, „dass die Kunden erleben, wie der Cadillac Lyriq die Erwartungen an Luxus-Elektrofahrzeuge wirklich neu definiert“.

Cadillac hatte die Serienversion des E-SUV Lyriq auf Ultium-Basis im April 2021 präsentiert. Im September wurden die Reservierungen in den USA geöffnet und nur wenige Minuten später wieder geschlossen, weil die „Debut Edition“ bereits ausverkauft war. Ab dem Sommer 2022 sollen über die Cadillac-Händler in den USA weitere Fahrzeuge verfügbar sein. In China hatte Cadillac im November mit dem Vorverkauf des Lyriq begonnen. Dort wird das Modell vom Joint Venture GM-SAIC produziert.

