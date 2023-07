Human Horizons startet China-Vertrieb des HiPhi Y

Der chinesische Autobauer Human Horizons hat in China mit dem Verkauf des dritten und bislang günstigsten Modells seiner Elektroauto-Marke HiPhi begonnen, das noch in diesem Jahr auch in Europa bestellbar sein soll. Das E-SUV HiPhi Y kann in China jetzt in vier Varianten zu Preisen ab 339.000 Yuan geordert werden, was umgerechnet rund 42.000 Euro entspricht.

Bei den vier Varianten des HiPhi Y handelt es sich um unterschiedliche Antriebsvarianten und Ausstattungsniveaus. Die beiden günstigeren Varianten setzen auf einen Elektromotor mit 247 kW Leistung und einen Akku mit einem Energiegehalt von 76,6 kWh, was eine Normreichweite im chinesischen CLTC-Zyklus von 560 Kilometern ergeben soll. Sie sind mit 339.000 bzw. 369.000 Yuan eingepreist, was recht genau 42.000 bzw. 45.720 Euro entspricht.

Darüber rangiert für 399.000 Yuan (49.435 Euro) die reichweitenstärkste Variante des HiPhi Y: Diese setzt ebenfalls auf den 247 kW starken E-Motor im Heck, der hier aber mit einem 115 kWh großen Akku kombiniert wird. Mit 6,8 Sekunden auf 100 km/h ist diese Variante eine Zehntelsekunde schneller als jene mit dem kleinen Akku, die CLTC-Reichweite liegt bei 810 Kilometern.

Das Top-Modell für 449.000 Yuan, umgerechnet 55.630 Euro, verfügt dank eines 124 kW starken Frontmotors über einen elektrischen Allradantrieb. Hier ist ebenfalls der 115-kWh-Akku verbaut, allerdings kann der Allradler in 4,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Die CLTC-Reichweite liegt bei 765 Kilometern.

Zur Ladeleistung macht das Unternehmen keine Angaben. Bereits bekannt war, dass die Akkus von CATL und FinDreams, der Batteriesparte von BYD, bezogen werden – welcher Hersteller die Zellen für den großen oder kleinen Akku liefert, ist aber nicht bekannt. Die Varianten für 369.000 Yuan und 449.000 Yuan sind übrigens ab Werk mit Lidar-Sensoren ausgestattet, bei den Versionen für 339.000 und 399.000 Yuan ist das Lidar ein optionales Extra.

Klar ist aber: Der HiPhi Y wird in China etwas günstiger als erwartet, im April war man noch von Preisen ab 400.000 Yuan ausgegangen. Wie die „CN EV Post“ schreibt, sei die Preisgestaltung des HiPhi Y stark vom überarbeiteten Nio ES6 beeinflusst worden. Der ES6 wurde Ende Mai zu Preisen ab 368.000 Yuan eingeführt (mit vier Gratis-Batteriewechseln pro Monat), im Juni wurde die Option zu den Gratis-Batteriewechseln gestrichen, dafür sank der Preis auf 338.000 Yuan. Das Konkurrenzmodell HiPhi Y (4,94 Meter lang, 2,95 Meter Radstand, 1,96 Meter breit und 1,66 Meter hoch) ist somit nur 1.000 Yuan (124 Euro) teurer.

In China finden sich die ersten HiPhi Y bereits in den Showrooms, in Europa sollen die Auslieferungen 2024 beginnen. Zu welchen Preisen der HiPhi Y hierzulande angeboten wird, steht noch nicht fest. Seit Juni sind die beiden Oberklasse-Modelle HiPhi X und Z in Deutschland bestellbar – zu jeweils sechsstelligen Preisen.

cnevpost.com