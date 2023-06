Human Horizons: HiPhi X und Z in Deutschland bestellbar

Der chinesische Autobauer Human Horizons beginnt die angekündigte Expansion seiner Premium-Elektroauto-Marke HiPhi nach Europa: Ab sofort sind in Deutschland und Norwegen das E-SUV HiPhi X sowie das E-Coupé HiPhi Z bestellbar. Die Preise beider Modelle sind sechsstellig.

Das E-SUV HiPhi X wird in Deutschland zu Preisen ab 109.000 Euro als Sechssitzer beziehungsweise ab 123.000 Euro als Viersitzer angeboten. Das zweite Modell HiPhi Z kommt in Deutschland ab 105.000 als Fünfsitzer bzw. 107.000 als Viersitzer in den Handel. Beide Modelle werden in Kürze im ersten HiPhi-Showroom Europas am Flughafen München ausgestellt sein. Die Auslieferungen des HiPhi X und HiPhi Z sollen im dritten Quartal 2023 beginnen. Noch in diesem Jahr wird zudem als drittes Modell das im April präsentierte E-SUV HiPhi Y bestellbar sein.

Weitere europäische Märkte will Human Horizons im Laufe des Jahres bekanntgeben. Das Shanghaier Unternehmen hat sich auf den Bau von E-Luxusautos spezialisiert. Auf seinem Heimatmarkt präsentierte das Unternehmen den HiPhi X im Jahr 2020.

Als Merkmale des HiPhi X nennt der Hersteller in einer begleitenden Mitteilung zwei E-Motoren mit je 220 kW vorne und hinten, ein 97-kWh-Batteriepaket, eine Reichweite von 460 Kilometern nach WLTP (bisher war stets die Rede von 650 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus) und eine Beschleunigung auf 100 km/h in 3,9 Sekunden. Zur Luxusausstattung des Modells gehören berührungslos öffnende Flügeltüren. Weitere Einzelheiten werden nicht genannt. In China wartet der HiPhi X auch mit einem Meridian-Audiosystem mit 17 Lautsprechern, einen 19,9-Zoll-Unterhaltungsbildschirm für den Beifahrer und einem individuell anpassbarem Smart-Duft-System auf. Ob diese Features auch in Europa angeboten werden, bleibt offen.

Klar ist: Der E-SUV wird mit vier oder sechs Sitzen erhältlich sein, wobei Human Horizons betont, dass in der sechssitzigen Variante auch in der dritten Reihe genügend Platz sei, um dort Erwachsene unterzubringen.

- ANZEIGE -

Kommen wir zum E-Coupé Z: Bei diesem handelt es sich laut dem Hersteller um einen „elektrischen Luxus-GT“, der 2022 in China in Produktion gegangen ist. Er kommt in zweimotoriger Ausführung auf eine maximale Leistung von 494 kW und beherbergt eine 120-kWh-Batterie mit Cell-to-Pack-Technologie an Bord. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 3,8 Sekunden, die WLTP-Reichweite gibt Human Horizons mit 555 Kilometern an. Europäische Kunden werden zwischen einer vier- und fünfsitzigen Konfiguration des Fahrzeugs wählen können.

„Der HiPhi X hat sich als das meistverkaufte Luxus-Elektroauto in China etabliert, und auch der HiPhi Z wurde sehr gut angenommen. Jetzt haben die europäischen Kunden zum ersten Mal die Gelegenheit, herauszufinden, warum diese Fahrzeuge so einen phänomenalen Erfolg haben“, äußert HiPhi-CTO und Mitbegründer Mark Stanton. „Ihre einzigartige Kombination aus Luxus und fortschrittlichen Technologien bietet Käufern in Deutschland und Norwegen ein völlig neues Fahrerlebnis. Und dieser Start in zwei Märkten ist eine perfekte Ausgangsbasis für die Ausweitung unserer Aktivitäten auf den gesamten Kontinent, mit dem Ziel, bis 2027 die wichtigsten europäischen Länder abzudecken.“

Das kleinere E-SUV HiPhi Y, das dem Duo noch in diesem Jahr nach Europa folgen soll, wird in China günstiger angeboten als die ersten beiden Flaggschiff-Modelle. Laut dem Zulassungsantrag in China kostet das neue E-SUV auf seinem Heimatmarkt zwischen 400.000 und 500.000 Yuan (umgerechnet rund 53.000 bis 66.000 Euro). Es liegt also nahe, dass Human Horizons diese Preisstrategie auch auf Europa überträgt. Es handele sich bei dem HiPhi Y um ein „vollständig für den europäischen Markt konzipiertes und entwickeltes Modell“, gibt das Shanghaier Unternehmen an. Angeboten werden soll sowohl eine einmotorige Version mit 247 kW Leistung als auch eine Allrad-Variante mit zusätzlichem 124-kW-Frontmotor.

global.hiphi.com