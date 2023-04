Human Horizons bringt E-SUV HiPhi Y 2024 nach Europa

Der chinesische Autobauer Human Horizons hat auf der Auto China in Shanghai das dritte Modell seiner Elektroauto-Marke HiPhi präsentiert und nähere Details zum Start in Europa bekanntgegeben. Das dritte Modell heißt HiPhi Y und wurde für die globalen Märkte entwickelt.

Laut dem Zulassungsantrag in China wird das neue E-SUV mit Preisen zwischen 400.000 und 500.000 Yuan (umgerechnet rund 53.000 bis 66.000 Euro) günstiger als die beiden bisherigen Flaggschiff-Stromer HiPhi X und HiPhi Z. Angeboten werden soll sowohl eine einmotorige Version mit 247 kW Leistung als auch eine Allrad-Variante mit zusätzlichem 124-kW-Frontmotor. Die Batterien werden von CATL und FinDreams, der Batteriesparte von BYD, kommen.

Der HiPhi Y habe bereits zahlreiche Abnahmetests absolviert, wie Human Horizons mitteilt. Die Vorbereitungen für die Serienproduktion würden zügig fortschreiten. Eine Herausforderung bei der Produktion dürfte das besondere Konzept der Fond-Türen werden. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus klassischen Türen und der „Falcon Wing“-Variante des Tesla Model X: Der untere Teil der Türe mit der Seitenscheibe öffnet konventionell nach außen, zusätzlich schwingt der Dachausschnitt mit integriertem Dachfenster wie die „Falcon Wing“-Türe nach oben.

In China will Human Horizons der aktuellen Mitteilung zufolge noch in diesem Jahr Bestellungen für das neue Modell annehmen, nach Europa kommen soll der HiPhi Y 2024. Bereits 2023 will HiPhi wie berichtet seine Modelle X und Z nach Europa bringen. Europäische Preise sind aber noch nicht bekannt.

- ANZEIGE -

Hierzu gibt der Hersteller nun bekannt, dass die ersten beiden europäischen Showrooms in Deutschland und Norwegen geplant sind, konkret in München und Oslo. Die beiden Europa-Standorte sollen nach dem Vorbild der in China bereits etablierten „HiPhi Hubs“ errichtet werden. Kurz nach dem Start in Europa will HiPhi seine globale Expansion im Nahen Osten fortsetzen. Für den HiPhi X liegt die europäische Typgenehmigung bereits vor, jener für das E-Coupé HiPhi Z soll bald folgen.

„HiPhi hat sich von Anfang an dem Ziel verschrieben, von China aus eine globale High-End-Marke aufzubauen, und während wir uns intensiv mit dem chinesischen Markt beschäftigen, blicken wir auch auf die Welt“, sagt CEO und Gründer David Ding. „Im Jahr 2023 werden wir eine globale Markenstrategie einführen und in Überseemärkte expandieren, wobei die Märkte in Europa und im Nahen Osten im Mittelpunkt unserer ersten Expansionswelle stehen werden.“

Quelle: Info per E-Mail