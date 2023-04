Human Horizons führt HiPhi-Modelle in Europa ein

Der chinesische Autobauer Human Horizons hat den kurz bevorstehenden Europa-Start seiner Elektroauto-Marke HiPhi angekündigt. Erster Markenvertreter wird der E-SUV HiPhi X, dessen EU-Homologation über den TÜV SÜD nun abgeschlossen wurde.



Human Horizons hat sich auf den Bau von E-Luxusautos spezialisiert. Auf seinem Heimatmarkt präsentierte das Unternehmen den HiPhi X im Jahr 2020. In Europa dürfte der Marktstart nach der nun publik gemachten Homologation kurz bevorstehen. Folgen soll laut Human Horizons mit dem E-Coupé HiPhi Z schon bald ein zweites Modell in Europa. Nähere Details zu den Europa-Plänen von HiPhi will das Unternehmen dieser Tage auf der Shanghai Auto Show bekanntgeben. Auf der Messe wird auch das dritte Modell HiPhi Y vorgestellt.

Als Merkmale des HiPhi X nennt Human Horizons in einer begleitenden Mitteilung einen 220-kW-Doppelmotor vorne und hinten mit einem Wirkungsgrad von 97,2 Prozent, ein 97-kWh-Batteriepaket, eine Reichweite von 650 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus und eine Beschleunigung auf 100 km/h in 3,9 Sekunden. Wie hoch die vom TÜV Süd ermittelte WLTP-Reichweite ausfällt, nennt der chinesische Hersteller nicht. Stattdessen wird die luxuriöse Ausstattung in Form eines Meridian-Audiosystem mit 17 Lautsprechern, einen 19,9-Zoll-Unterhaltungsbildschirm für den Beifahrer und ein individuell anpassbares Smart-Duft-System betont.

Der HiPhi X sei „als Sechssitzer oder als noch luxuriösere Viersitzer-Konfiguration erhältlich, einschließlich eines intelligenten Kühlschranks, 8-Zoll-High-Definition-Touchscreens im Fond und voll verstellbaren Sitzen im Executive-Airline-Stil“, heißt es weiter. Zu den Preisen gibt es noch keine Angaben. In China wurde das Modell 2020 als Vier- und Sechssitzer zu Preisen ab 800.000 bzw. 680.000 Yuan angeboten, was umgerechnet rund 100.000 beziehungsweise 85.000 Euro entspricht.

Das ebenfalls für Europa angekündigte E-Coupé HiPhi Z wurde in China im August 2022 eingeführt. Es wird vor Ort seit Anfang dieses Jahres ausgeliefert. Als Eckpunkte nennt Human Horizons ein Zwei-Motoren-Layout mit bis zu 494 kW Leistung, ein 120-kWh-Batteriepaket, 705 Kilometer Reichweite nach CLTC und einen Spurt auf 100 km/h in 3,8 Sekunden. In China wird das Modell als Vier- und Fünfsitzer zu Preisen ab 630.000 bzw. 610.000 Yuan angeboten, etwa 83.500 bzw. 80.800 Euro.

„Der Erhalt der erforderlichen Prüfberichte vom TÜV SÜD für die europäische Fahrzeugzulassung ist nicht nur ein wichtiger Schritt nach vorn in unseren sorgfältig durchdachten Plänen für die Markteinführung in Europa, sondern auch eine Bestätigung der sorgfältigen Standards, nach denen die HiPhi-Produkte entwickelt werden“, äußert HiPhi-CTO und Mitbegründer Mark Stanton. „Die europäischen Verkehrssicherheitsstandards gehören zu den strengsten der Welt, und die Zulassung durch den TÜV SÜD bestätigt, dass HiPhi X diese Standards erfüllt.“

