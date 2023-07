Ladegrün eröffnet ersten HPC an Alnatura-Filiale

Die Genossenschaft Ladegrün hat in Stuttgart-Zuffenhausen den ersten 150-kW-Schnelllader für E-Autos auf einem Alnatura-Parkplatz in Betrieb genommen. Zwei weitere Standorte sollen in Kürze folgen – darunter am Unternehmenssitz von Alnatura in Darmstadt.

Mit der HPC-Säule in Stuttgart-Zuffenhausen beginnt die Umsetzung der Ende 2022 vereinbarten bundesweiten Kooperation beider Unternehmen. Das Gemeinschaftsprojekt von Alnatura und Ladegrün beinhaltet den Aufbau von mehr als 100 Ladepunkten auf zahlreichen Parkplätzen der Alnatura Bio-Supermärkte, vorrangig in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Zunächst ist aber Hessen dran: Dort werden der Unternehmenssitz Alnatura Campus in Darmstadt und der Alnatura-Markt in Frankfurt-Eckenheim folgen.

Auf dem Parkplatz der Filiale in der Frankenstraße 3 in Stuttgart-Zuffenhausen wurde ein Alpitronic Hypercharger HYC150 installiert – mit 1x 150 kW oder 2x 75 kW Ladeleistung. In Stuttgart scheint es also bei zwei Ladepunkten zu bleiben – vereinbart wurden „bis zu vier Ladepunkte“ je Standort, also zwei Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten.

Der Betrieb der Ladepunkte soll ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erfolgen, konkret wird die Genossenschaft EWS Schönau als Lieferant angegeben. Dabei soll der Ökostrom „überwiegend aus Wind- und Wasserkraft sowie Sonnenstrom aus Deutschland und Österreich“ stammen. EWS Schönau ist einer der Mitgründer von Ladegrün. Die Ladegrün-Säulen bei Alnatura können mit allen gängigen Ladekarten oder Giro- und Kreditkarten genutzt werden.

- ANZEIGE -

„In den ‚Alnatura Super Natur Märkten‘ nutzen wir bereits seit 20 Jahren Ökostrom. Wir bemühen uns fortlaufend, unsere Energieeffizienz zu verbessern, um damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Laut einem Studienergebnis des EHI verbrauchen unsere Märkte bereits heute elf Prozent weniger Strom als andere Einzelhändler. Es ist deshalb nur konsequent, mit Ökostrom-Ladesäulen auf unseren Parkplätzen zur Energiewende beizutragen“, sagt Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch.

Jan-Philip von Gottberg, Vorstand von Ladegrün, ergänzt: „Für uns ist diese Kooperation eine Herzensangelegenheit, die wir seit der Gründung unseres Unternehmens angestrebt haben. Nachhaltiges Einkaufen und grünes Laden gehören zusammen.“

Quelle: Info per E-Mail, alnatura.de