Sion Power gibt Lithium-Metall-Zellmuster an OEMs aus

Der US-Batterieentwickler Sion Power hat mehr als 18.000 Muster seiner in Kooperation mit BASF entwickelten Lithium-Metallzellen namens Licerion gefertigt und zur Validierung an mehrere Elektroauto-Hersteller weitergegeben. Es handelt sich um mehrschichtige Zellen mit 6 bis 20 Ah Ladekapazität.

Sion Power arbeitet bereits seit einigen Jahren an der Technologie, nun wird die Kommerzialisierung konkreter. Grundsätzlich kann die unter der Bezeichnung Licerion vermarktete Anodentechnologie mit gängigen Kathodenmaterialien wie LFP und NMC kombiniert werden. Bei den Kapazitäten der aktuellen Zellmuster (bis 20 Ah) soll es derweil nicht bleiben. Sion Power kündigt an, ab sofort auch Vorbestellungen für die Automobil-B-Musterzelle Licerion EV 56 Ah entgegenzunehmen. Diese soll voraussichtlich Ende 2024 verfügbar sein. Außerdem habe man „das Angebot an handelsüblichen 17-Ah-Zellen für zusätzliche Tests erhöht“, teilt der US-Entwickler mit.

Die aktuelle Version der großformatigen 6-Ah-Licerion-Zelle von Sion Power für Elektrofahrzeuge hat laut einem unabhängigen Testlabor 800 Zyklen überschritten und kann in weniger als 15 Minuten auf 80 Prozent Kapazität schnellgeladen werden. Sions 17-Ah-Licerion-Zelle wurde unabhängig mit einer tatsächlichen spezifischen Energie von 400 Wh/kg bzw. 780 Wh/l verifiziert. Diese Angaben machten die Amerikaner bereits im März 2022. Auch in der aktuellen Mitteilung werden sie wieder als Performance-Merkmale der neuen Technologie genannt – zusammen mit dem Hinweis, dass im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bei gleicher Größe und gleichem Gewicht die doppelte Energie angestrebt werde, konkret „bis zu 500 Wh/kg in großformatigen Zellen“.

- ANZEIGE -

„Wir haben mehr als nur eine Technologie bei Sion Power – wir haben ein Produkt, das wir ausprobieren können. Unser Team arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Technologie und an der Erhöhung der Verfügbarkeit von Zellen, so dass OEMs diese testen und in ihre Konstruktionen einbauen können. Bis heute haben wir eine große Anzahl von mehrschichtigen Lithium-Metall-Zellen für kommerzielle Bewertungen produziert, die unsere angegebenen technischen Spezifikationen weiterhin übertreffen“, äußert Tracy Kelley, CEO von Sion Power.

Wann die Zellen in die Serienreife gebracht werden sollen, gibt Sion in der Mitteilung nicht an. Mit Cummins gibt es aber wie berichtet schon einen Abnehmer.

sionpower.com