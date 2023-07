Produktionsstart des BMW i5 in Dingolfing

Im bayerischen BMW-Werk Dingolfing läuft ab sofort die neue Generation des BMW 5er vom Band, die auch als vollelektrischer i5 erhältlich ist. Es ist bereits der dritte Stromer, der dort binnen zwei Jahren produziert wird. Der Anteil der rein elektrischen Fahrzeuge an der Gesamtproduktion soll nach Angaben von BMW im kommenden Jahr auf 40 Prozent steigen.

Mehr als eine Milliarde Euro hat BMW nach eigenen Angaben in die Produktion der drei Elektromodelle aus Dingolfing, dem i5, i7 und iX, am Standort in Niederbayern investiert. Insgesamt 300.000 Fahrzeuge sollen dort im kommenden gebaut werden. Ein Großteil davon sind Teil der BMW-5er-Reihe. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass der BMW 5er sowie der BMW 7er auch als Verbrenner und PHEV erhältlich sind – nur der iX ist bekanntlich ein reines Elektromodell.

Wie viele Fahrzeuge pro Antriebsart produziert werden, ist weiterhin offen. „Wir folgen dem Markt. Der Kundenwunsch entscheidet, wie der tatsächliche Antriebsmix aussieht“, sagt Produktionsvorstand der BMW AG, Milan Nedeljković. „Der BMW i5 und unser Werk in Dingolfing stehen beispielhaft für die Transformation der BMW Group zur E-Mobilität und die Entwicklung unserer Werke zur BMW iFactory. E-Mobilität ist die neue Normalität – in unseren Werken weltweit. Von 2021 bis 2024 werden wir insgesamt 15 vollelektrische Fahrzeuge in unser Produktionsnetzwerk integriert haben.“

Vorgestellt hatte BMW die neue Generation der 5er Limousine im Mai. Es gibt zunächst zwei Antriebs-Optionen: den i5 eDrive40 mit Heckantrieb und den sportlichen Allradler i5 M60 xDrive.

Im Falle des i5 eDrive40 ist an der Hinterachse ein 250 kW starker Elektromotor verbaut, der aus dem E-Antriebsbaukasten der „fünften Generation“ von BMW stammt. Der i5 M60 xDrive verfügt über 455 kW Leistung. Der Akku in beiden Varianten ein Netto-Energiegehalt von 81,2 kWh.

Die Markteinführung soll konkret am 21. Oktober erfolgen. Bisher nennt BMW nur den Basispreis für den i5 eDrive40, der mindestens 70.200 Euro kosten soll. Die Preise für den i5 M60, ein für 2024 angekündigtes, weiteres Allrad-Modell und den kommenden Elektro-Kombi sind aber noch nicht bekannt.

