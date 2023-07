BYD startet Privatkunden-Leasingaktion für den Atto 3 in Deutschland

BYD vergünstigt die Privatkunden-Leasingraten für sein Elektromodell Atto 3 in Deutschland auf 199 Euro monatlich. Große Strecken kann man für das kleine Geld allerdings nicht zurücklegen.

Für jene 199 Euro gibt es den Atto 3 Design mit 60,5 kWh großer Batterie und einer WTLP-Reichweite von 420 Kilometern (lesen Sie auch unseren Fahrbericht zum BYD-Stromer). Das Leasing erfolgt wie beim fast gleichzeitig vermeldeten Angebot für den Ora Funky Cat über Santander Consumer Leasing und läuft bis zum 30. September 2023. Um auf die niedrige Monatsrate zu kommen, ist die Laufleistung jedoch auf 5.000 Kilometer pro Jahr begrenzt. Die Laufzeit beträgt 24 Monate.

„Mit dem Angebot wollen wir eine Möglichkeit schaffen, die in Deutschland noch recht junge Marke BYD besser kennenzulernen“, sagt Lars Pauly, Geschäftsführer von Hedin Electric Mobility, dem deutschen Vertriebspartner des Elektrofahrzeugherstellers BYD. „Der Atto 3 richtet sich dank seiner vielen Sicherheits-Features und seiner Geräumigkeit bei gleichzeitig kompakter Größe an ein breites Zielpublikum und eignet sich deshalb besonders gut für einen ersten Fahreindruck“.

Bei den genannten Daten handelt es sich um das Leasingbeispiel, das BYD bzw. der deutsche Vertriebspartner Hedin Electric Mobility angibt. Mit abweichenden Anforderungen bei Laufzeit oder Laufleistung dürften sich höhere Leasingraten ergeben.

Anfang des Jahres hatte BYD gemeinsam mit der Senger-Gruppe seinen ersten Store in Deutschland eröffnet. Diese plant weitere BYD-Standorte im Laufe dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Lübeck. Fünf weitere Handelsgruppe, die mit Hedin kooperieren, sollen weitere Teile Deutschlands erschließen.

Quelle: Info per Mail, bydauto.de