Ora startet Privatkunden-Leasingaktion für Funky Cat

Die Great-Wall-Marke Ora senkt für Privatkunden in Deutschland die Leasingraten ihres Elektro-Modells Funky Cat auf 149 Euro. Dieses Angebot gilt für eine der beiden Antriebsvarianten und ist auch zeitlich befristet.

Für jene 149 Euro pro Monat gibt es den Ora Funky Cat 300 mit 48-kWh-Akku – also das Basismodell mit LFP-Batterie und 310 Kilometern WLTP-Reichweite. Die Variante mit dem 63 kWh großen NCM-Akku und bis zu 420 Kilometern nach WLTP wird bekanntlich als Ora Funky Cat 400 Pro bezeichnet.

Das Angebot läuft über die Santander Consumer Leasing und gilt bis zum 30. September 2023. Um auf die niedrige Monatsrate zu kommen, ist die Laufleistung jedoch auf 5.000 Kilometer pro Jahr begrenzt. Über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten sind somit 10.000 Kilometer möglich. Außerdem muss eine Sonderzahlung von 4.500 Euro geleistet werden, was dem staatlichen Anteil am Umweltbonus entspricht. Die Kunden müssen diese Summe also quasi nur vorstrecken, bis der Umweltbonus ausgezahlt ist.

Bei den genannten Daten handelt es sich um das Leasingbeispiel, das Ora bzw. die deutsche Importgesellschaft O! Automobile in der Mitteilung angibt. Mit abweichenden Anforderungen bei Laufzeit oder Laufleistung dürften sich höhere Leasingraten ergeben.

Bisher lag die monatliche Leasingrate für diese Modellvariante bei 279,99 Euro bei 48 Monaten Laufzeit. Zum Kauf bietet Ora den Funky Cat in Deutschland wie berichtet ab 38.990 Euro an. Mit der größeren 63-kWh-Batterie steht der Ora Funky Cat mit mindestens 44.490 Euro in der Liste.

Quelle: Info per E-Mail