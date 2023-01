Erster BYD-Store Deutschlands in Köln eröffnet

In Köln wurde vor einigen Tagen von der Senger-Gruppe der erste BYD-Store Deutschlands eröffnet. Am Standort des sogenannten Pioneer Stores von BYD in Köln hatte zuvor Tesla seine Fahrzeuge ausgestellt.

Auf den Flächen in zentraler Lage in Köln können zwei Fahrzeuge ausgestellt werden, zudem gibt es eine Sitzecke und einige Info-Bildschirme. Bei dem Standort handelt es sich aber um einen reinen Ausstellungsraum: Der Service für die BYD-Fahrzeuge wird an einem anderen Senger-Standort in Köln auf der anderen Rheinseite durchgeführt.

Mit den ersten Reaktionen auf die Fahrzeuge des chinesischen Herstellers zeigt sich die Senger-Gruppe laut einem Medienbericht zufrieden. „Der Start war gut“, sagte Andreas Knipp, Geschäftsführer JST Senger bei der Autohausgruppe für BYD zuständig ist, gegenüber der „Automobilwoche“. „Das Interesse der Kölner an der neuen Marke ist groß.“

Weitere BYD-Standorte plant Senger im Laufe dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Lübeck. BYD hatte für den deutschen Markt eine Vertriebspartnerschaft mit der Hedin Mobility Group geschlossen. Sechs Händlergruppen mit einem breiten Netz von Autohäusern, darunter auch Senger, sollen künftig in eigenen Showrooms E-Autos von BYD anbieten. Reisacher beginnt mit einem Store in München, Stern Auto bedient Berlin, Sternpartner Hamburg, Torpedo Frankfurt am Main, Senger Köln und Riess Ravensburg. Hinzu kommt ein Geschäft in Stuttgart, dass die schwedische Hedin Gruppe eröffnen wird.

BYD will wie berichtet allein in Deutschland 2026 bereits eine sechsstellige Zahl an Elektroautos verkaufen. Das E-Auto-Trio Atto 3, Tang und Han, mit dem der chinesische Hersteller in vielen europäischen Märkten starten will, soll im Laufe des Jahres 2023 um die E-Limousine BYD Seal ergänzt werden, eventuell auch um den Kompakt-Stromer Dolphin.

