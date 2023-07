Mer gründet einheitliche Marken in Deutschland und Österreich

Mer Germany und Mer Solutions fusionieren in Deutschland unter der Marke Mer Germany GmbH. Parallel dazu gründet die Gruppe die Mer Austria GmbH für das Geschäft in Österreich. In beiden Fällen will das Unternehmen den Ausbau von Ladeinfrastruktur in den jeweiligen Ländern vorantreiben.

Zunächst zu Deutschland: Bislang war die Mer Solutions für nicht-öffentliche Ladelösungen, etwa für Dienstwagen-Flotten, zuständig. Öffentliche Ladeangebote kamen von Mer Germany. Nun sollen Flottenlösungen und der Betrieb von Ladesäulen mit der Marke Mer Germany unter einen Hut gebracht werden.

„Durch das Auftreten als einheitliche Marke in Deutschland unterstreichen wir unsere Ambition, zu dem deutschen E-Mobilität-Systemdienstleister zu werden. Wir wollen die grüne Energiewende im Bereich der privaten und öffentlichen Ladeinfrastruktur sowie bei der Elektrifizierung von Dienstwagenflotten weiter voranbringen“, so Günter Fuhrmann, Geschäftsführer der Mer Germany GmbH. „Durch die noch intensivere Zusammenarbeit ergeben sich neue Perspektiven, Herausforderungen können neu angegangen und Lösungen neu gedacht werden.“

Fuhrmann und Otto Loserth sind die neuen Geschäftsführer der Mer Germany. Das Unternehmen betont, dass alle „Rechte und Verpflichtungen […] durch die Fusion unberührt“ bleiben.

Auch in Österreich tritt die Mer-Gruppe unter neuen Namen auf: der Mer Austria GmbH. Ziel ist es, die eigene Ladeinfrastruktur in Österreich weiter auszubauen. Ein weiterer Fokus sei der Ausbau des Flottengeschäfts.

- ANZEIGE -

„Die Gründung von Mer Austria unterstreicht unsere Wachstumsambitionen als europäische EV-Marke und legt den Grundstein für den Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten in Österreich“, erklärt Anton Achatz, Geschäftsführer Mer Austria GmbH.

Mer wurde 2009 noch als Gronn Kontakt gegründet und ist seit 2020 als Mer aktiv. In Deutschland ist der Markteintritt bekanntlich per Übernahme erfolgt. Statkraft übernahm 2019 den deutschen Anbieter E-Wald, der zunächst unter der eigenen Marke weiter betrieben wurde. Im Sommer 2021 erfolgte dann die Umbenennung in Mer Solutions GmbH, auch die zweite deutsche Tochter eeMobility wurde in Mer Germany GmbH umbenannt. Im Frühjahr 2021 hatte Statkraft den schwedischen Anbieter Bee Charging Solutions übernommen.

In Österreich ist Mer seit 2021 durch eine Partnerschaft mit der Fastfood-Kette McDonald’s aktiv.

mer.eco (Deutschland), ots.at (Österreich)