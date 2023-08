Infineon erweitert SiC-Halbleiter-Werk in Malaysia

Infineon investiert zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro in die Produktion von SiC-Halbleitern in Malaysia durch einen deutlichen Ausbau seiner Fabrik in Kulim. Das Infineon-Werk in Kulim soll dadurch zur „weltweit größten 200-Millimeter-SiC Power Fab“ werden.

Der geplante Ausbau werde durch Kundenzusagen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro in den Bereichen Automobil und Industrie sowie durch Vorauszahlungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro unterstützt, wie das deutsche Unternehmen mitteilt. Damit soll die zweite Phase des Werks gestützt werden, die erste Phase wurde im Februar 2022 angekündigt.

Infineon zählt sechs Autohersteller zu seinen Kunden. Der Chiphersteller nennt in seiner Mitteilung namentlich Ford, SAIC und Chery. Zudem gibt es Kooperation von Infineon mit Stellantis, Foxconn und VinFast. Aber auch mit dem deutschen Zulieferer Vitesco besteht eine Kooperationsvereinbarung rund um SiC-Halbleiter.

Weitere fünf Milliarden Euro investiert Infineon wie berichtet in seine neue Chipfabrik in Dresden – allerdings sollen dort 300-Millimeter-SiC-Platten hergestellt werden. Zudem wird das bestehende Werk in Villach (Österreich) auf 200-Millimeter-SiC-Halbleiter umgerüstet, gemeinsam mit Kulim wird die Investition laut Infineon bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem jährlichen SiC-Umsatzpotenzial von rund sieben Milliarden Euro führen.

„Der Markt für Siliziumkarbid wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Mit der branchenweit führenden Skalierung und einer einzigartigen Kostenposition bringen wir unsere Wettbewerbsposition mit der besten SiC-Trench-Technologie, dem breitesten Gehäuseportfolio und einem unübertroffenen Anwendungswissen zur Geltung. Diese Faktoren sind die Bereiche, in denen wir uns in der Branche differenzieren und erfolgreich sind.“

infineon.com