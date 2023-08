Audi bringt e-tron GT nach China

Audi bringt den e-tron GT nun auch in China auf den Markt. Die vollelektrische Gran Turismo, der sich die Plattform mit dem Porsche Taycan teilt, startet zu Preisen ab 999.800 Yuan (umgerechnet ca. 127.000 Euro) auf dem chinesischen Markt.

Die RS-Variante des Audi e-tron GT ist in China bereits seit Ende 2022 zu Preisen ab 1.468.800 Yuan (ca. 186.500 Euro) erhältlich. Der e-tron GT für China kommt mit zwei E-Motoren auf eine Systemleistung von 350 kW bei einem maximalen Drehmoment von 630 Nm. Mit seiner 93 kWh großen Batterie kommt der Audi auf eine WLTP-Reichweite von 488 Kilometern.

Auch in China nutzt das Fahrzeug die bekannte 800-Volt-Technologie des Taycan/e-tron GT, mit der an entsprechenden Ladesäulen in 22,5 Minuten von fünf auf 80 Prozent geladen werden kann. Weitere China-spezifische Änderungen abseits des Ladeanschlusses (vom in Europa verbreiteten CCS2 zum chinesischen GB/T-Standard) werden in dem Artikel der „CN EV Post“ nicht erwähnt.

Audi hatte kürzlich eine Erweiterung seiner Kooperation mit dem China-Partner SAIC für die Entwicklung neuer Elektromodelle für den chinesischen Markt bestätigt. Gemeinsam wolle man die Entwicklung neuer Elektromodelle beschleunigen, „um die chinesische Kundennachfrage nach Premium-Elektrofahrzeugen zu befriedigen“. Gerüchten zufolge soll es dabei vor allem um die Mittelklasse gehen – das Top-Segment will Audi jetzt vorerst mit dem e-tron GT bedienen.

cnevpost.com