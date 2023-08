Hyke stellt 15 Meter lange Elektro-Passagierfähre vor

Das norwegische Unternehmen Hydrolift Smart-City Ferries (kurz: Hyke) hat eine rein elektrische Passagierfähre mit Platz für 50 Personen entwickelt, die nur elf Tonnen wiegt und nach Angaben der Entwickler in Serie produziert werden kann.

Das 15 Meter lange und 5,7 Meter breite Hyke Shuttle 0001 leistet je nach Ausführung zwischen 60 und 150 kW und verfügt über Batterien mit Brutto-Kapazitäten zwischen 95 kWh und 285 kWh. Die E-Fähre ist mit Solarpanelen auf dem Dach ausgerüstet und kann automatisch kabellos geladen werden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Hyke mit 15 Knoten (28 km/h) an, den Energieverbrauch mit zehn bis zwölf kWh pro Stunde bei einer Geschwindigkeit von sechs Knoten.

Die Stadt Paris hat bereits vier Exemplare der E-Fähre für die Olympischen Spiele im nächsten Sommer bestellt. Hyke rechnet damit, zunächst etwa 15 bis 20 Boote pro Jahr bauen zu können und künftig 100 Exemplare jährlich. Das Unternehmen entwickelt auch eine eigene autonome Navigationstechnologie, die in alle Boote eingebaut wird. Künftig sollen die E-Fähren damit auch ohne Kapitän betrieben werden können.

Die Fähre ist explizit nicht für schnelle Fahrten oder das offene Meer konzipiert, sondern ausschließlich für geschützte Gewässer. Das Gewicht von lediglich elf Tonnen erreicht Hyke, indem ein spezieller Verbundstoff als Hauptmaterial der Fähre dient und indem eher kleine Batterien verwendet werden. Denn: Das Ladekonzept sieht vor, dass die Hyke Shuttle 0001 jedes Mal zwischengeladen wird, sobald sie an einer Anlegestelle ankommt.

Zurzeit kann das Boot im Hafenbecken von Arendal in Norwegen begutachtet werden. Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres soll dann in Zusammenarbeit mit der norwegischen Schifffahrtsbehörde ein Pilottest in der norwegischen Stadt Haugesund in Rogaland folgen.

