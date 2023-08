Hamburger U-Bahn sperrt E-Tretroller aus

In der Hamburger U-Bahn dürfen ab dem 24. August keine E-Tretroller mehr mitgenommen werden. Sobald es „eindeutige Sicherheitsstandsstands“ gibt, will die Hamburger Hochbahn die Entscheidung überdenken.

Wie der U-Bahn-Betreiber Hamburger Hochbahn mitteilt, wird mit dieser Entscheidung auf international dokumentierte Fälle unter anderem in Barcelona und London reagiert, bei denen es zu Bränden von E-Tretroller-Akkus mit starker Rauchentwicklung gekommen ist. Auch in diesen beiden Städten ist die Mitnahme von E-Tretrollern in der U-Bahn inzwischen verboten.

Laut einem von der Hochbahn in Auftrag gegebenen Gutachten sei beim Hamburger U-Bahn-System mit seinen vielen Tunnelstrecken und den abgegrenzten Waggons das Risiko zu hoch, dass Fahrgäste durch eine mögliche Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden davontragen. Bis es eindeutige Sicherheitsstandards gibt, sei die Mitnahme von E-Tretroller deshalb untersagt. Die Fahrgäste sollen „unter anderem durch Piktogramme an den Haltestellenzugängen über diese neue Regelung informiert“ werden.

Die Hochbahn betont, dass E-Rollstühle und Aufsitz-Elektromobile, die häufig von mobilitätseingeschränkten Personen genutzt werden, nicht von dem Verbot betroffen sind. Für diese Fahrzeuggattungen gibt es bereits entsprechende Sicherheitsstandards.

twitter.com, hochbahn.de