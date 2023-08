Caravan Salon: Nissan zeigt Townstar EV mit Camping-Ausbau

Nissan macht seinen vollelektrischen Townstar EV fit fürs Camping. Der Hersteller wird auf dem Caravan Salon 2023 in Düsseldorf (25. August bis 3. September) erstmals den Nissan Townstar EV Kombi mit Campingausbau präsentieren.

Der Campingausbau ist laut der Mitteilung von Nissan Deutschland speziell auf die Elektrovariante des Hochdachkombis abgestimmt. Das Set umfasst unter anderem das Küchenmodul Irmscher i-BOX im Fahrzeugheck und das Dachzelt Maggiolina Airlander Plus Black. Sprich: Es wird nicht im Auto geschlafen, sondern darauf. Die Liegefläche beträgt 130 auf 210 Zentimeter, die über zwei Eingänge mit einer höhenverstellbaren Aluminium-Leiter zugänglich ist.

Das Küchenmodul von Irmscher soll sich variabel ein- und ausbauen lassen. Damit kann der Kofferraum außerhalb der Camping-Einsätze normal im Familien-Alltag genutzt werden – bei anderen Hochdach-Kombis bleibt der Camping-Ausbau das ganze Jahr über im Fahrzeug. Di i-BOX verfügt über ein Zwei-Flammen-Gaskochfeld, ein Spülbecken, eine 14 Liter große Kühlbox sowie mehrere Schubladen für Küchen-Utensilien. Die Module für Spülen, Kochen und Kühlen sollen sich einzeln entnehmen und mit wenigen Handgriffen wieder einbauen lassen.

Am Fahrzeug selbst ändert sich die Bereifung: Die Campingversion des Townstar EV Kombi fährt rüstet Nissan mit 18-Zoll-Felgen „im neuen Cross Design“ und mit Allwetterbereifung aus. Am Antrieb gibt es keine Änderungen: Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS) und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (bis 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufgeladen werden. Unseren Test des Nissan Townstar EV in der Kastenwagen-Verison können Sie hier nachlesen – Antrieb und Ladeverhalten sind beim Kastenwagen und Kombi gleich.











Preise für das Camping-Set des Townstar EV nennt Nissan in der Mitteilung noch nicht. Auf der Messe in Düsseldorf werden die Japaner auch noch den Verbrenner-Campervan „Primastar – Seaside by Dethleffs“, für den es bei Kaufvertragsabschluss vor Ort ein „attraktives Messeangebot“ geben soll. Für den Townstar EV wird ein solches Angebot nicht angekündigt.

Der Townstar EV Kombi ist seit Juli zu Preisen ab 39.990 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) bestellbar. Die Pkw-Variante des Elektrotransporters bietet fünf Sitzplätze, ein Kofferraumvolumen von bis zu 2500 Litern und eine Anhängelast von bis zu 1500 Kilogramm. Da der Campervan jedoch über den 22-kW-AC-Lader, die Wärmepumpe und die DC-Ladeoption verfügt, wird bereits das Basisfahrzeug mindestens der Ausstattungslinie Acenta (ab 42.520 Euro) entsprechen.

nissannews.com