DAF präsentiert E-Lkw für Verteilverkehr

Der niederländische Lkw-Hersteller DAF Trucks erweitert sein vollelektrisches Produktangebot um den neuen DAF XB Electric für den innerstädtischen und regionalen Verteilerverkehr. Neben 16- und 19-Tonnen-Ausführungen ist auch eine 12-Tonnen-Ausführung verfügbar.

Der Elektromotor des XB Electric liefert je nach Spezifikation 120 oder 190 kW Nennleistung und wird mit LFP-Akkus mit einem Bruttoenergiegehalt von 141 bis 282 kWh kombiniert. Der Zelllieferant wird in der Mitteilung nicht genannt. Die maximale Reichweite gibt DAF mit 350 Kilometern an – „mehr als genug für die Anforderungen von Transportunternehmen im innerstädtischen Verteilerverkehr“, wie die Niederländer schreiben.

Geladen wird der XB Electric per CCS. Ein Schnellladevorgang von 20 auf 80 Prozent mit bis zu 150 kW in der Spitze soll je nach Batteriegröße zwischen 40 und 70 Minuten dauern. Zudem soll der Verteil-Lkw auch „über das reguläre Stromnetz“, also wohl mit Wechselstrom, geladen werden können. Die maximal mögliche AC-Ladeleistung nennt DAF in der Mitteilung nicht. Das AC-Laden soll laut dem Unternehmen „ideal“ sein, „wenn der Lkw am Ende des Tages zur Zentrale zurückkehrt“. Die AC-Ladeleistung dürfte somit mindestens bei 22 kW liegen – mit jenen 22 kW wäre die 282 kWh große Batterie in rund 13 Stunden geladen. Bei einer niedrigeren Ladeleistung wäre das „ideale“ Laden über Nacht wohl kaum möglich.

Der Radstand des XB Electric liegt mindestens bei 4,2 Metern. An einer anderen Stelle der Mitteilung wird ein maximaler Radstand von 6,9 Metern angegeben – DAF spezifiziert hier allerdings nicht, ob dieser Radstand nur bei dem Verbrennermodell oder auch mit Elektroantrieb angeboten wird. Klar ist aber, dass es das 7,5-Tonnen-Modell der XB-Baureihe nicht mit Elektroantrieb gibt.







Woher der Elektromotor des XB Electric stammt, wird in der Mitteilung ebenfalls nicht angegeben. Wahrscheinlich ist aber, dass er von dem Nutzfahrzeug-Konzern Paccar stammt: Die Amerikaner liefern auch die Antriebe für die schweren E-Lkw XD Electric und XF Electric von DAF, die im vergangenen Herbst auf der IAA Transportation vorgestellt wurden. Und auch die Diesel-Aggregate im XB stammen von Paccar.

Den Produktionsbeginn der in Diesel- und Elektrovarianten angebotenen neuen XB-Reihe plant DAF im vierten Quartal 2023. Es wird dann das fünfte Elektro-Modell der Niederländer: Neben den erwähnten schweren Baureihen XD Electric und XF Electric bietet DAF den CF Electric als Dreiachser mit bis zu 28 Tonnen an, während es sich bei dem LF Electric um einen 19-Tonner mit zwei Achsen und 11.700 Kilogramm Nutzlast handelt.

daftrucks.de, daf.com