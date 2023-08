Videointerview: 3 Fragen an… Thorsten Jahn von SharedAC

Thorsten Jahn ist Projektleiter bei SharedAC, einem Verbundprojekt, das die Entwicklung eines wirtschaftlichen Ladeservices in Wohnquartieren mit hohem Mietwohnungsanteil anstrebt. Im Videointerview erläutert er, wie das Laden dort „so günstig wie aus der eigenen Steckdose“ werden soll.

Das E-Auto auch dann aufladen zu können, wenn man in einem Mehrparteienhaus wohnt und keine eigene Ladesäule hat: Das ist der Hauptzweck des Projekts SharedAC, Teil des BMWK-Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität“. So lassen sich öffentliche abrechenbare Ladevorgänge anbieten – und das zu einem günstigen Preis. Im Interview erklärt Thorsten Jahn vom Projekt SharedAC, welche Herausforderungen dabei gemeistert werden müssen, wie weit er und sein Team in der Entwicklung sind und wie das Projekt die Welt verändern wird.

