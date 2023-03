SharedAC erprobt Wohnort-nahes Laden in Erfurt

Das Verbundprojekt Shared Area Charging (SharedAC) betreibt einen ersten Pilotstandort in Erfurt. Ziel der Projektpartner ist die Entwicklung eines wirtschaftlichen Ladeservices in Wohnquartieren mit hohem Mietwohnungsanteil.

Die Herausforderung ist bekannt: Zur Etablierung der E-Mobilität muss eine Lösung für alle jene Leute her, die rund um ihre Mietwohnungen keine eigenen Parkplätze haben. Das Projekt SharedAC setzt genau an dieser Stelle an: „Shared Area Charging“ als quartiersbezogener Systemansatz verbinde die Ertragsvorteile geteilter Ladeinfrastrukturen mit den Kostenvorteilen automatisierter Service-Plattformen sowie den Abrechnungsvorteilen lokal vermarkteter Solarenergie innerhalb von E-Communities, fassen die Projektteilnehmer zusammen.

Geleitet wird das Vorhaben von der Innoman GmbH, die bereits bei dem früheren Projekt „sMobilityCOM“ aktiv war. Weitere Partner sind die Blockinfinity GmbH, das Fraunhofer-Institut IOSB, die JustOn GmbH und die Stadtwerke Erfurt. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Projekt ist Teil des Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität“.

Laden, wo man wohnt – das sei für Wohnquartiere mit Mehrgeschoßbauten eine Herausforderung: „Zu wenig Parkplätze, kostensensible Bewohner und lange Fahrzeugstandzeiten machen einen wirtschaftlichen Ladedienst schwierig“, skizziert das Konsortium die Ausgangslage. Als Antwort präsentiert es eine von den Bewohnern geteilte Ladezone, die sich am Bedarf der vorhandenen E-Fahrzeuge orientiert, lokal erzeugten Strom einbindet und netzdienliches Laden unterstützt. Das Ergebnis von Shared Area Charging solle „ein bundesweit skalierbarer und wirtschaftlicher eLadeservice mit einer plattformbasierten Steuerungs- und Abrechnungslösung sein, der als Geschäftsmodell wirtschaftlich ist und auf andere Quartiere übertragen werden kann“, heißt es.

In Erfurt wurde inzwischen der erste Pilotstandort mit mehreren Ladesäulen eröffnet, die über das Smartphone bedient werden können. Die Demonstration der Entwicklungsergebnisse soll grundsätzlich in unterschiedlichen Ausbaustufen in mindestens zehn Pilotquartieren erfolgen.

digitale-technologien.de, sharedac.de