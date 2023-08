Amtsgericht Nürnberg eröffnet ABL-Insolvenzverfahren

Der fränkische Wallbox-Hersteller ABL kann seine Sanierung in Eigenverwaltung planmäßig fortsetzen. Das Amtsgericht Nürnberg hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung nun offiziell eröffnet. Im Zuge der Sanierung werden wohl über 40 Prozent der Belegschaft das Unternehmen verlassen.

Den wichtigen Schritt hat ABL selbst per Mitteilung bekannt gemacht. Das Unternehmen hatte Ende Juni beim Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, um gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Sachwalter die Firma zu sanieren. Nachdem ABL in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, hatte die Geschäftsführung um Stefan Schlutius bereits mit den Sanierungsexperten von Pluta einen Strategieplan entwickelt, der als Zwischenschritt die Insolvenz in Eigenverwaltung vorsah. Seit Anfang Juli ist Maximilian Pluta als Chief Restructuring Officer an Bord und wird die ABL-Geschäftsführung für die Dauer des Verfahrens unterstützen.

Die Eigenverwaltung ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren zum Erhalt von Unternehmen. Die Geschäftsführung bleibt dabei im Amt und führt die Gesellschaft selbst durch das Verfahren – im Fall von ABL unterstützt durch den Sachwalter Michael Wirth von der Kanzlei Dr. Schmitt & Kollegen. Wirth war bereits Ende Juni als vorläufiger Sachwalter bestellt worden und begleitet das Eigenverwaltungsverfahren im Interesse der Gläubiger.

Vor und seit dem Antrag beim Amtsgericht haben ABL und Pluta sämtliche Geschäftsbereiche analysiert und Maßnahmen geprüft, um Kostenreduzierungen zu erzielen. Dazu zählt laut der Mitteilung auch ein Personalabbau von 155 Beschäftigten – Ende Juni war von 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rede. „Hierzu haben die Verantwortlichen mit den Arbeitnehmervertretern einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt, um sozialverträgliche Lösungen zu finden. Zudem verlassen etwa 100 Beschäftigte das Unternehmen entweder auf eigenen Wunsch oder aufgrund auslaufender befristeter Arbeitsverträge“, so ABL. In Zukunft werden also noch rund 300 Mitarbeitende beschäftigt sein.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber es gibt leider keine Alternative. Wir müssen das Unternehmen sanieren und so aufstellen, dass wir dauerhaft erfolgreich wirtschaften können“, sagt Geschäftsführer Schlutius. „Wir versuchen, die vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeitenden bestmöglich bei der Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten zu unterstützen und sind hierfür mit Arbeitgebern aus der Region im Austausch.“

Erklärtes Ziel für ABL ist es jetzt laut der Mitteilung, einen geeigneten Investor zu finden. Aktuell laufen nach Angaben des Unternehmens „aussichtsreiche Gespräche mit potenziellen Investoren“. „Wir haben mehrere Interessenten für das Unternehmen. Das ist ein positives Zeichen für die kommenden Wochen und Monate“, so Maximilian Pluta. „ABL braucht einen starken Partner für die Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass wir kurzfristig eine Lösung erzielen werden.“

Der Geschäftsbetrieb der ABL GmbH werde unterdessen vollumfänglich fortgeführt. Die Produktion läuft weiter und die Kunden werden wie gewohnt beliefert.

ablmobility.de