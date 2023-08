Kia soll Launch des EV5 in China zu Kampfpreisen planen

Kia wird sein neues Elektromodell EV5 in China offenbar zu erstaunlich günstigen Preisen anbieten. Einem Portalbericht zufolge soll das Kompakt-SUV dort für 159.800 bis 229.800 Yuan (umgerechnet rund 20.200 bis 29.000 Euro) in den Handel kommen. Damit wäre es deutlich günstiger als das Tesla Model Y.

Wie der „Korean Car Blog“ unter Berufung auf offizielle Angaben von Kias China-Einheit berichtet, werden die Bestellungen für den Kia EV5 im Reich der Mitte ab dem 17. November 2023 möglich sein und die Preise im oben genannten Bereich liegen. Zum Vergleich: Das Tesla Model Y kostet in China aktuell mindestens 263.900 Yuan (rund 33.300 Euro), was bei den Basismodellen einen Preisunterschied von rund 100.000 Yuan, also satten 13.000 Euro, ausmachen würde.

Kia hatte das Seriendesign des EV5 vor wenigen Tagen auf der Messe in Chengdu enthüllt. Der Präsentationsort kommt nicht von ungefähr: Das neue E-SUV wird zuerst in China auf den Markt kommen, ehe die globalen Märkte bedient werden. Er wird auch in China produziert, konkret im Werk in Yancheng, das von Dongfeng Yueda Kia Motor Co. betrieben wird, einem Joint Venture zwischen Dongfeng, der Jiangsu Yueda Group und Kia. Ein ungefähres Datum für den Marktstart im Rest der Welt wird noch nicht genannt.

Das kompakte SUV ist nach dem EV6 und EV9 das dritte Kia-Modell auf Basis der Elektroplattform E-GMP des Hyundai-Konzerns – es wird sich also um einen reinen 800-Volt-Stromer handeln. Mit den Details zur Antriebstechnik halten sich die Koreaner aber weiterhin zurück. Diese sollen erst im Oktober beim Kia EV Day genannt werden.

Bei der Messe in Chengdu blieb vorerst nur der Blick auf das Design, das nicht stark von der im März vorgestellten Studie abweicht. Im Grundsatz bleibt das Serienmodell der Linie treu, der EV5 könnte in zahlreichen Punkten als kleiner EV9 durchgehen – im Detail bringt er aber eigene Elemente mit ein, etwa bei der Gestaltung der Frontscheinwerfer oder den weit nach innen gezogenen Rückleuchten. Die in die Frontpartie integrierten LEDs des EV9 werden beim günstigeren EV5 nicht angeboten.

Der Grundaufbau und die Proportionen wurden hingegen von Kias größtem E-SUV übernommen: Die Front ist sehr steil, das Design eher kantig und auch die ansteigende Linie an der D-Säule und die steile Heckscheibe sind vom EV9 bekannt. Laut Kia wurde jedes Merkmal des EV5 so konzipiert, „dass er [der EV5] die Flexibilität bietet, die moderne Familien benötigen, und ihr Fahrvergnügen steigert“.

Gemäß der Ziffer in der Modellbezeichnung dürfte der EV5 etwas kürzer ausfallen als der 4,68 Meter lange EV6. Genaue Abmessungen sind bisher aber nicht publik. Aufgrund seiner steileren Heckscheibe und der höheren Karosserie dürfte der Kompakt-SUV aber etwas mehr Nutzwert bieten.

