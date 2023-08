Mercedes liefert weitere eEconic in Dänemark aus

Der Batterie-elektrische Mercedes-Benz eEconic für den Kommunaleinsatz ist ab sofort auch im dänischen Aarhus als Abfallsammelfahrzeug für das Entsorgungsunternehmen Urbaser unterwegs. In Kopenhagen und Vejle ist der eEconic für Urbaser bereits im Einsatz, weitere Fahrzeuge sind bestellt.

Für den Betrieb in Aarhus werden die Batterien der fünf eEconic über Nacht auf dem Betriebshof des Unternehmens aufgeladen. Hierfür hat Urbaser eigene Ladesäulen installiert, auf dem Pressebild sind Schnelllader des finnischen Herstellers Kempower zu sehen. Die Batterien des eEconic können bei Bedarf mit bis zu 160 kW bei 400 Ampere Ladestrom nachgeladen werden. Dann benötigen sie etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent Ladestand zu kommen. Beim Depotladen über Nacht kann aber auch mit geringeren Ladeleistungen gearbeitet werden.

Jeder eEconic verfügt über drei Batteriepakete mit 112 kWh brutto und 97 kWh netto. Je Fahrzeug stehen also 291 kWh zur Verfügung. Laut Daimler Truck kann der E-Lkw „die große Mehrheit der Econic-typischen Abfallsammelrouten im Einschichtbetrieb ohne Zwischenladen abdecken“. Der Vorteil des Stop-and-Go-Betriebs beim Müllsammeln: Bei jedem Verzögern kann per Rekuperation wieder etwas Energie zurückgewonnen werden.

Laut Stefan Olin, CEO von Urbaser, ist die Praxis-Reichweite „auch bei langen, nicht ungewöhnlichen Einsatzfahrten mit über 100 km, rund acht Betriebsstunden und der Entleerung von bis zu 500 Behältern mehr als ausreichend“. „Unsere ersten Erfahrungen mit dem eEconic sind wirklich gut“, so Olin.

Der Niederflur-Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 27 Tonnen und einer E-Achse mit integrierter Antriebseinheit sowie zwei Elektromotoren basiert auf dem eActros für den schweren Verteilerverkehr. Das im eEconic serienmäßig verbaute Multimedia-Cockpit Interactive informiert kontinuierlich unter anderem über den Ladezustand der Batterien, die verbleibende Reichweite sowie den aktuellen und durchschnittlichen Energieverbrauch in kWh pro 100 Kilometer.

Urbaser setzt den eEconic bereits auch in Städten wie Kopenhagen und Vejle ein. Insgesamt hat das Entsorgungsunternehmen knapp 50 Fahrzeuge bestellt, die nun sukzessive übergeben werden. Damit liegt der eEconic-Auftragseingang in Dänemark laut Daimler Truck bei über 100 Einheiten.

„Unser eEconic für den Kommunaleinsatz wird in immer mehr Städten als lokal CO2-neutrale Alternative in der Abfallentsorgung eingesetzt. Wir freuen uns sehr, dass Urbaser A/S als wertvoller Kunde der ersten Stunde in diesem Anwendungsgebiet rundum zufrieden mit dem batterieelektrischen Müllfahrzeug ist“, sagt Franziska Cusumano, Leiterin Mercedes-Benz Special Trucks & Custom Tailored Trucks.

daimlertruck.com