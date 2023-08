Porsche bringt bisher stärksten PHEV-Antrieb in den Cayenne

Nach der Markteinführung des neuen Cayenne im Frühjahr 2023 hat Porsche für die überarbeitete dritte Generation der SUV-Baureihe ein neues Spitzenmodell vorgestellt. Wie bisher handelt es sich beim leistungsstärksten Cayenne um einen Plug-in-Hybrid.

Beim Nachfolger des Cayenne Turbo S E-Hybrid hat Porsche die Hybridtechnik aufgewertet und dabei vor allem die Leistung und E-Reichweite gesteigert. Die Änderungen am Elektro-Teil des Antriebsstrangs sind vom „regulären“ Cayenne E-Hybrid bekannt: Der Elektromotor leistet nun 130 statt bisher 100 kW. Der Energiegehalt der Batterie wird im Vergleich zum Vorgänger von 17,9 kWh auf nun 25,9 kWh erhöht. Die größere Batterie kann erstmals auch mit einem dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger geladen werden, eine DC-Lademöglichkeit bietet auch das Facelift-Modell des Cayenne nicht.

Im Falle des Cayenne Turbo S E-Hybrid wird allerdings nicht der Drei-Liter-V6-Benziner verbaut, sondern ein 441 kW starker Vierliter-V8-Biturbomotor. Die Systemleistung in Kombination beider Antriebe gibt Porsche mit 544 kW an, das maximale Drehmoment liegt bei 950 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h bewältigt der neue Cayenne Turbo E-Hybrid in 3,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 295 km/h. Da Porsche das neue Top-Modell „nur“ als Cayenne Turbo E-Hybrid bezeichnet, lassen sich die Zuffenhausener sogar noch Luft für einen möglicherweise noch stärkeren Turbo S E-Hybrid – bestätigt ist das aber nicht.

Da der Cayenne Turbo E-Hybrid über eine andere Ausstattung verfügt als der 346 kW starke Cayenne E-Hybrid (unter anderem Spoiler, Reifen und Fahrwerk), liegt beim Top-Modell die WLTP-Reichweite trotz des identischen E-Antriebs etwas unter dem regulären PHEV: Dieser kommt im WLTP EAR City bis zu 90 Kilometer weit, im Turbo E-Hybrid sind es bis zu 82 Kilometer.

Das Top-Modell verfügt serienmäßig über ein adaptives Luftfahrwerk mit neuer 2-Kammer-2-Ventil-Technologie – damit sollen sich Zug- und Druckstufe der Dämpfer unabhängig voneinander verändern lassen, was eine größere Bandbreite von maximalen Komfort bis hin zu einer sportlichen Abstimmung ermöglichen soll. Das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) gehört ebenfalls zum Serienumfang des Cayenne Turbo E-Hybrid. Optional stehen die Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) sowie eine Hinterachslenkung zur Auswahl.

Der neue Turbo E-Hybrid ist das zweite von drei Hybrid-Modellen des Cayenne, die Porsche im Jahresverlauf 2023 einführen wird. Er kann ab sofort in nahezu allen Absatzmärkten von Porsche bestellt werden und kostet in Deutschland ab 176.324 Euro. Die Coupé-Version ist ab 179.775 Euro erhältlich.

