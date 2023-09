E-Mobilio schließt Millionen-Finanzierung ab

Das Münchner Startup E-Mobilio, das ein Ökosystem für Elektromobilität vor allem Autohäusern, Fahrzeugherstellern und Fuhrparkbetreibern schlüsselfertig als Whitelabel-Applikation anbietet, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 9,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Angeführt wird die Runde von SET Ventures. Die bestehenden Investoren Übermorgen Ventures, Wi Venture, Seed+Speed Ventures sowie Gateway Ventures beteiligen sich ebenfalls an dieser Runde. Zudem konnte das Family Office Zwei.7 als neuer Investor gewonnen werden. Die genaue Aufteilung unter den Investoren wird – wie bei Mitteilungen zu Finanzierungsrunden üblich – nicht genannt.

Mit dem frischen Kapital will E-Mobilio seine Expansion vorantreiben. Nach Deutschland und Österreich sollen weitere europäische Länder hinzukommen. Bisher hat E-Mobilio etwa Kooperationen mit Toyota Deutschland, der HUK-Coburg und der Prüforganisation GTÜ geschlossen.

„Wer das Öko­system Elektro­mobilität ganzheitlich beraten und seinen Kunden be­darfs­ge­recht anbieten kann, schafft nicht nur einen ein­zig­artigen Kunden­nutzen und erhöht die Kunden­bindung, sondern sichert sich wertvolle Zusatz­erlöse über alle Kompo­nenten des Öko­systems Elektro­mobilität hinweg“, sagt Ralph Missy, Mitgründer von E-Mobilio. Denis Reichel, der zweite Mitgründer, ergänzt: „Mit dem frischen Kapital werden wir unser inter­natio­nales Wachs­tum weiter vorantreiben und dabei die zwei wesent­lichen Eng­pässe der Elektro­mobilität auflösen: Bedarfs­orientierte Beratung und optimales Fulfill­ment beim End­kunden. Beides zusammen führt zu einer nahtlosen Customer Journey und somit zu einem beschleunigten Markt­hochlauf.“

Der Lead-Investor SET Ventures ist in der Elektromobilität bereits erfahren und hat in den vergangenen 15 Jahren bereits einige erfolgreiche Exits erzielt. So investierte SET bereits früh in Epyon, einer führenden Technologie­lösung für Schnell­lade­stationen, die von ABB übernommen wurde, oder Greenflux, einer führenden Europäischen Software-Plattform für E-Auto Lade­management, welche von der DKV erworben wurde.

„Der Markt für Elektro­mobilität hat jetzt eine neue Phase erreicht – war der Markt anfänglich geprägt von den so genannten ‚early adopters‘, ist das Angebot jetzt reif für den breiten Massen­markt“, sagt Till Stenzel, Partner bei SET Ventures. „Damit wird sich aber auch der Prozess des Auto­kaufs und der Kunden­bindung umfassend verändern. Hier ist E-Mobilio ideal positioniert, um diesen Ver­änderungs­prozess führend zu begleiten.“

