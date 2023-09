Volvo Cars erwirbt Minderheitsbeteiligung an Leadrive

Volvo Cars hat in Leadrive investiert, einen 2017 gegründeten Anbieter von Leistungselektronik und Steuergeräten für Elektroautos mit Hauptsitz in Shanghai. Der chinesische Zulieferer entwickelte bereits unter anderem zusammen mit Schaeffler und SAIC-Volkswagen.

Leadrive ist auf die Entwicklung und Herstellung von Siliziumkarbid-Leistungsmodulen spezialisiert. Die Investition von Volvo Cars in das Shanghaier Unternehmen erfolgte nun im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde. Wie hoch das Invest ausgefallen ist, geben beide Seiten nicht bekannt. Volvo Cars äußert lediglich, dass sein Finanzierungsarm namens Volvo Cars Tech Fund nun „eine kleine Minderheitsbeteiligung“ an Leadrive halte.

„Die Technologie von Leadrive zeigt großes Potenzial für die Entwicklung effizienterer elektrischer Antriebsstränge“, kommentiert Alexander Petrofski, CEO des Volvo Cars Tech Fund, in der Mitteilung zur Investition. Die neue Minderheitsbeteiligung ist Teil der vertikalen Integration, die die Schweden beim E-Antrieb aktuell vorantreiben. „So haben wir beispielsweise die Entwicklung und Fertigung von E-Motoren und Wechselrichtern ins eigene Haus verlagert und entwickeln gleichzeitig eine eigene Batteriemanagement-Software. Darüber hinaus investieren wir über Novo Energy, unser Joint Venture mit Northvolt, in die Entwicklung und Produktion unserer eigenen Batteriepakete und optimieren so die Batteriechemie und -integration in unseren Autos“, führt der Hersteller aus.

Mit Leadrive kooperiert Volvo Cars schon länger. Laut Jie Shen, Gründer und CEO des Shanghaier Unternehmens, haben beide Seiten bereits bei der Entwicklung von SiC-Technologien der neuen Generation sehr eng zusammengearbeitet, was den Grundstein für eine strategische Zusammenarbeit gelegt haben soll. Die Investition von Volvo Cars ist aus Sicht von Shen „ein großer Meilenstein in der globalen Strategie von Leadrive und zeigt das enorme Potenzial unserer Zusammenarbeit im Bereich fortschrittlicher Elektrifizierungstechnologie“.

Leadrive hat laut Firmenwebsite auch eine Niederlassung in Deutschland, konkret in Aachen. Laut früheren Pressemitteilung bestehen auch Kooperationen mit SAIC-Volkswagen und Schaeffler. Mit SAIC-Volkswagen arbeitete Leadrive nach eigenen Angaben an einem 3-in-1-E-Achsensystem auf Basis der neuesten Siliziumkarbid-Technologie. Mit Schaeffler vereinbarte Leadrive Ende 2021 „die gemeinsame Entwicklung im Produktbereich Elektromobilität, einschließlich E-Achsen“. Seinerzeit war auch von einer Investitionsabsicht Schaefflers die Rede.

media.volvocars.com