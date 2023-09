eMobility update IAA Spezial: Renault Scenic E-Tech Electric, Smart #3 eingepreist, EnBW Hypernetz

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Wir senden wieder live vom Open Space der IAA auf dem Königsplatz in München! Unsere Sendung wird Ihnen präsentiert von EnBW! Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Heute zeigen wir Ihnen weitere Elektro-Neuheiten von der IAA, das Störmanöver von Umweltaktivisten bei der Eröffnung – und Sie erfahren aus erster Hand, wie die EnBW ihr Hypernetz ausbauen will.

#1 – Renault Scenic E-Tech Electric kommt 2024

Renault hat zwei Jahre nach dem elektrischen Mégane nun auch den Scenic als reinen Stromer präsentiert. Er hört auf den Modellnamen Renault Scenic E-Tech Electric und kommt Anfang 2024 auf den Markt. Wie schon beim Mégane kommt auch beim Scenic ein fremderregter Synchronmotor ohne Seltene Erden zum Einsatz. Beim Zuschnitt der Antriebsvarianten wird sich der große Scenic aber vom kompakten Mégane unterscheiden.

#2 – Made in China: Smart #3 startet bei 43.490 €

Smart hat auf der IAA die Europa-Premiere des #3 gefeiert und Details zur europäischen Markteinführung des Modells bekanntgegeben. Das erste europäische Land, in dem das vollelektrische SUV-Coupé noch in diesem Jahr angeboten wird, ist – Überraschung – Deutschland. Smart nennt auch schon die Preise: Hier bei uns gibt es den #3 ab 43.490 Euro in der Version Pro+. Die Premium-Variante steht hierzulande ab 46.490 Euro in der Liste.

#3 – BMW iX1 jetzt auch mit Frontantrieb

BMW hat auf der IAA Mobility eine zweite Variante seines rein elektrischen iX1 vorgestellt. Das bisher nur mit Allradantrieb erhältliche Modell wird ab November auch in der neuen Einstiegsversion verfügbar sein. Diese heißt iX1 eDrive20 und zielt durchaus auch auf Flottenkunden. Anders als der Allrad wird das neue Basisauto nur über einen Elektromotor verfügen – und zwar an der Vorderachse.

#4 – Party is over – Greenpeace stört die IAA

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern Nachmittag offiziell die IAA für das breite Publikum eröffnet. Allerdings geriet sein Rundgang zum Spießrutenlauf. Zahlreiche Protestierende der Umweltschutz-Organisation Greenpeace störten mit immer neuen Aktionen die Auftritte des Kanzlers bei verschiedenen Autoherstellern. Tumultartige Szenen spielten sich unter anderem bei Bosch und BMW ab.

