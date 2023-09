Smart #3 startet bei 43.490 Euro

Zur Europapremiere des Smart #3 auf der IAA Mobility hat der Hersteller nähere Details zur europäischen Markteinführung des Modells bekanntgegeben. Das erste europäische Land, in dem das vollelektrische SUV-Coupé noch in diesem Jahr angeboten wird, ist Deutschland.

Smart nennt auch schon die Preise: In Deutschland startet der Smart #3 ab 43.490 Euro (Version Pro+). Die Variante Premium steht hierzulande ab 46.490 Euro in der Liste, die „25th Anniversary Edition“ ab 46.990 Euro und der Brabus-Ableger ab 50.990 Euro. Weitere europäische Märkte sollen Anfang 2024 folgen.

Damit ist der #3 in der Basisausstattung Pro+ exakt 1.000 Euro teurer als der #1, der seit der Preisanpassung im Mai 42.490 Euro kostet. Der #3 Premium ist aber 1.500 Euro teurer als die Ausstattungsvariante im #1, beim Brabus-Modell sind es zu den 48.990 Euro des #1 sogar glatte 2.000 Euro Aufpreis. In der „25th Anniversary Edition“ zum 25-jährigen Bestehen der Marke (wenn auch mit gänzlich anderen Fahrzeugen als Ende der 90er Jahre) verfügt der #3 über ein „Panorama-Galaxiedach“. In das Panorama-Glasdach sind dort LED-Details eingelassen.

Die meisten technischen Daten sind hingegen gleich, bei der Reichweite gibt es aufgrund der neuen Karosserie aber leichte Abweichungen. Der Smart #3 ist 4,40 Meter lang (also 13 Zentimeter länger als der #1), jedoch nur 1,55 statt 1,63 Meter hoch. Das heißt: Die Hecktriebler mit einem Motor leisten 200 kW, die Brabus-Version mit Allradantrieb (hier der Fahrbericht des Smart #1 Brabus) kommt auf 315 kW. Damit liegt die Beschleunigung zwischen 3,7 Sekunden (Brabus) und 5,8 Sekunden (alle Hecktriebler). Mit 435 bis 455 Kilometern sind (zumindest in der WLTP-Norm) 15 Kilometer mehr möglich als bei den jeweiligen #1 (420-440km) – zumindest bei den Hecktrieblern. Beim #3 Brabus sind es 415 Kilometer.

Auch wenn der Radstand des #3 minimal länger ist (2,785 statt 2,75 Meter), ist auch hier die 66 kWh große Batterie verbaut. Diese kann mit 150 kW in der Spitze geladen werden, von zehn auf 80 Prozent sollen laut Werksangabe 30 Minuten vergehen. AC-seitig ist ein 22-kW-Onboard-Charger verbaut.

- ANZEIGE -

Der Kofferraum fasst zwischen 370 Liter in der Fünfsitzer-Konfiguration und 1.160 Liter mit umgeklappten Rücksitz-Lehnen. Zusätzlich gibt es einen 15 Liter großen Frunk unter der Fronthaube. Die Nutzlast liegt in allen Varianten bei 450 Kilogramm, das Leergewicht beträgt zwischen 1.780 Kilogramm im Pro+ und 1.910 Kilogramm beim Brabus. Die maximale Anhängelast beträgt 1.600 Kilogramm. Der Hersteller betont, dass der #1 „besonders familienfreundlich“ konzipiert sei, während der #3 für Fahrer attraktiv sein soll, „die Wert auf dynamisch-avantgardistische Leistung und Design sowie das gewisse Extra in der Ausstattung legen“.

Den #3 als SUV-Coupé zum #1 hatte Smart erstmals im April 2023 auf der Auto Shanghai gezeigt, in China ist das Modell bereits seit Juni auf dem Markt – der Pro+ ist dort umgerechnet zu Preisen ab 27.500 Euro erhältlich.

smart.com, smart.com (technische Daten als PDF)