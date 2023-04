Smart enthüllt SUV-Coupé #3

Smart hat das Exterieur- und Interieur-Design seines zweiten Elektromodells seit der Erneuerung der Marke präsentiert. Der Smart #3 ist ein rein elektrisches SUV-Coupé, das ab Ende dieses Jahres in den ersten europäischen Märkten eingeführt werden soll.

Als Coupé-Ableger des Smart #1 überrascht das Design des neuen Modells kaum – bis zur B-Säule ähneln sich die beiden Elektro-Smarts stark. Mit der dahinter sanft geschwungenen und abfallenden Dachlinie wirkt der #3 gefälliger als der #1. Seine Proportionen ähneln nun eher einem konventionelleren Kompaktwagen, der #1 mit seinem kantigeren Heck samt steiler Heckscheibe für mehr Laderaum stach da eher aus der Menge hervor.

Tatsächlich gibt es jedoch einige Abweichungen: Der Smart #3 ist 4,40 Meter lang (also 13 Zentimeter länger als der #1), jedoch nur 1,55 statt 1,63 Meter hoch. Zudem soll der Radstand mit 2,785 statt 2,75 Metern etwas länger sein

Technische Daten bleibt Smart offiziell noch schuldig. Erste Anhaltspunkte zur Technik lieferte aber im vergangenen Herbst der Zulassungsantrag für das Modell in China. Demnach wird es wie beim #1 eine einmotorige Version mit 200 kW und ein Allrad-Modell mit 315 kW geben. Die Elektromotoren werden laut dem Dokument von Weirui Electric Auto Technology geliefert. Die NMC-Akkus sollen von den Zulieferern CALB und Sunwoda kommen – zu deren Größe ist aber noch nichts bekannt. Im #1 sind es bekanntlich 66 kWh.











Laut der Mitteilung befindet sich der #3 noch „im EU-Homologationsverfahren“, das voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden soll – daher gibt es noch keine offiziellen Daten, vor allem nicht zur WLTP-Reichweite.

Allzu tief bis ins zweite Halbjahr hinein sollte es sich aber nicht ziehen: Dem europäischen Publikum will Smart das neue Modell auf der IAA im September vorstellen, Ende des Jahres soll dann die Markteinführung „in den ersten europäischen Märkten“ erfolgen – vermutlich auch in Deutschland. Weitere Details zum #3 für den europäischen Markt will Smart daher erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

smart.com