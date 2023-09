Hyster übergibt H2-Greifstapler an Hafen von Valencia

Hyster hat einen Greifstapler mit Wasserstoff-Brennstoffzelle nach Spanien geliefert, konkret an den Hafen von Valencia. Der von Hyster entwickelte ReachStacker ist Teil des EU-Projekts H2Ports, dessen Ziel die Einführung von Wasserstoff-betriebenen Fahrzeugen und Geräten in Häfen ist.

Der ReachStacker von Hyster ist mit einem Brennstoffzellen-System von Nuvera ausgerüstet. Integrierte Hochdrucktanks speichern den Wasserstoff und lassen sich in zehn bis 15 Minuten auffüllen. Das Fassungsvermögen der Tanks nennt Hyster in seiner begleitenden Mitteilung allerdings nicht. Ebenso wenig sonstige Leistungsdaten. Nuvera bietet allerdings laut seiner Webseite nur zwei BZ-Systeme an, eines mit 53 und eines mit 67 kW Brutto-Output (netto: 45 und 59 kW). Welches im Hyster-Modell eingesetzt ist, bleibt offen.

Hyster äußert lediglich, dass der ReachStacker beladene Container mit vergleichbarer Leistung wie ein Dieselstapler heben könne. Der Einsatzort des BZ-Greifstaplers – das MSC-Terminal in Valencia – gilt als eines der größten Containerterminals in Europa. Der Greifstapler-Prototyp ergänzt dort eine Wasserstoff-betriebene Zugmaschine und eine mobile Wasserstoffversorgungsstation, die seit einigen Monaten und bis Dezember 2024 im Hafen von Valencia unter realen Bedingungen getestet werden.

Jan-Willem van den Brand, Director Global Market Development bei Hyster, äußert sich wie folgt: „Wir sind stolz darauf, Teil des Projekts H2Ports zu sein und zur Entwicklung emissionsfreier Lösungen für den Hafenbetrieb beizutragen. Der ReachStacker mit Wasserstoff-Brennstoffzelle ist eine bahnbrechende Innovation, die unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit unterstreicht. Wir freuen uns darauf, ihn im Hafen von Valencia in Aktion zu sehen und wertvolles Feedback von den Endnutzern zu erhalten.“

Joan Calabuig, Präsident der Port Authority of Valencia, kommentiert, dass die Ankunft des neuen Wasserstoff-Greifstaplers im Hafen von Valencia dessen europäische Führungsrolle bei der Dekarbonisierung und der Nutzung von Wasserstoff bekräftige. „Es ist ein Erfolg für die Valenciaport Fundación, die Valencia Port Authority und alle Unternehmen und Institutionen, die am H2PORTS-Projekt zusammenarbeiten.“

Das Projekt H2Ports wird vom Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) finanziert und von der Fundación Valenciaport koordiniert. Beteiligt sind mehrere Partner aus der Hafenwirtschaft, der Industrie und der Wissenschaft.

hyster.com, h2ports.eu