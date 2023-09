Volvo Buses und MCV schließen finale Kooperationsvereinbarung

Volvo Buses hat mit dem ägyptischen Unternehmen MCV eine finale Vereinbarung zur Produktion von Karosserien für seine elektrischen Stadtbusse 7900 Electric und 7900 Electric Articulated sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch für einen Überland-Elektrobus unterzeichnet. Der Produktionsstart ist für 2024 geplant.

Die ersten Elektrobusse mit Fahrgestellen von Volvo und Aufbauten von MCV sollen 2025 auf den Markt kommen. Volvo Buses hatte bekanntlich entschieden, in Europa künftig keine Komplettbusse mehr selbst herzustellen. Daher wurde ein Partner für die Aufbauten gesucht. Die nun unterzeichnete Produktionsvereinbarung folgt auf eine im April 2023 von beiden Unternehmen geschlossene Absichtserklärung.

Im Rahmen des neuen Geschäftsmodells in Europa und der Vereinbarung mit MCV bleibt Volvo Buses nach eigenen Angaben weiterhin Ansprechpartner für Kunden in Bezug auf Ersatzteile und Dienstleistungen, sowohl für neue Angebote als auch für Kunden, die bereits Volvo-Busse in ihrer Flotte haben.

Volvo Buses wird dabei weiterhin die Fahrgestelle samt der E-Antriebe fertigen, auch die bestehende Produktion hierfür in den beiden schwedischen Werken Borås und Uddevalla bleibt erhalten. Das Volvo-Werk im polnischen Breslau, wo derzeit die Karosserien für die Fahrgestelle hergestellt werden, soll aber zum ersten Quartal 2024 geschlossen werden. Die Aufbauten mit Karosserie und dem Innenraum soll hingegen künftig von MCV stammen.

Bei MCV oder Manufacturing Commercial Vehicles handelt es sich um ein Unternehmen aus Ägypten, das wie berichtet auch mit einem eigenen E-Stadtbus in Deutschland Fuß fassen will. MCV verfügt über Werke in Ägypten, Singapur und Südafrika und wurde einst als Generalvertretung von Daimler gegründet. Seit 2006 stellt MCV Fahrzeuge unter dem eigenen Markennamen her, die meist auf Fahrgestellen anderer Hersteller basieren – etwa von Mercedes-Benz, aber auch schon von Volvo Buses.

„Durch den Abschluss der Vereinbarung mit MCV können sie nun unsere Aufbauten herstellen, sodass wir Kunden in Europa ein komplettes Sortiment an Stadt- und Überlandbussen von Volvo im Premiumsegment anbieten können“, sagt Dan Pettersson, Senior Vice President bei Volvo Buses. „MCV ist ein perfekter Partner mit den Fähigkeiten und Kapazitäten, um die hohen Anforderungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen.“

