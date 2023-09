IAA: Seres zeigt zwei weitere SUV-Modelle

Die zum chinesischen Konzern Sokon gehörende Marke Seres hat auf der IAA Mobility zwei weitere Modelle vorgestellt. Neben dem in Europa bereits ausgelieferten vollelektrischen Seres 5 sind dies das ebenfalls rein elektrische City-SUV Seres 3 und das größere Range-Extender-Modell Seres 7.

Auf dem Seres-Stand war auch das bekannte E-SUV Seres 5 ausgestellt, das von diversen Fachmedien bereits gute Kritiken erhalten hat. Der Seres 5 verfügt über eine 90-kWh-Batterie für bis zu 530 WLTP-Kilometer und einen 475 kW starken Allradantrieb, der das D-Segment-Fahrzeug in 3,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen kann.

Im Fokus standen in München aber die anderen Modelle: Der Seres 3 war dort als Rechtslenker ausgestellt. Das C-Segment-SUV leistet laut Firmenwebsite 120 kW und bietet eine WLTP-Reichweite von 300 Kilometern. Der Seres 3 soll eine „sportlichere und modischere City-SUV-Option für Kunden in verschiedenen Märkten“ sein. Ganz neu ist der Seres 3 aber nicht: Bereits Ende 2020 wurde der Deutschland-Vertrieb des Modells über einen Importeur angekündigt – mit den gleichen technischen Daten.

Das dritte von der Marke auf der IAA präsentierte Modell ist der Seres 7, ein großes Premium-SUV, das zusätzlich zum E-Antrieb über einen Range Extender verfügt. Technische Daten zum Seres 7 werden bislang nicht genannt. Da das Fahrzeug auf dem in China angebotenen Aito M7 basiert, dürfte es einen 200 kW starken Heckmotor oder alternativ einen 330 kW starken Allradler geben. Als Range Extender fungiert in dem China-Modell ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Turbobenziner.

Mit den drei Modellen will die Marke „die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer von intelligenten alternativ angetriebenen SUVs im C-, D- und E-Segment auf der ganzen Welt“ abdecken.

Seit Januar 2023 hat Seres nach eigenen Angaben mehr als 20 Länder in Europa, im Nahen Osten, in Nord- und Südamerika und in Afrika erreicht. Das Unternehmen absolvierte zudem quer durch Europa einen Qualitätstest auf der Straße, bei dem 21 Länder in 23 Tagen durchquert und über 10.000 Kilometer pro Fahrzeug zurückgelegt wurden.

prnewswire.com