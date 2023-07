Seres liefert erste Exemplare des Seres 5 in Europa aus

Die zum chinesischen Konzern Sokon gehörende Marke Seres hat die ersten Exemplare ihres vollelektrischen SUV-Modells Seres 5 in Europa ausgeliefert. In Deutschland warten bei Importeur Indimo derzeit die ersten 40 Einheiten des Seres 5 auf ihre Auslieferung.

Die ersten Seres 5 hat die amerikanisch-chinesische Marke laut einer Unternehmensmitteilung im Rahmen seiner Mitte Juni gestarteten „Europe Grand Tour“ in Norwegen übergeben. Die Tour führte in 25 Tagen durch 21 Länder – darunter Norwegen, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland. Beim Seres 5 handelt es sich um das zweite Elektro-Exportmodell nach dem Seres 3, einem etwas kleineren Kompakt-SUV mit 4,39 Meter Länge (der Seres 5 kommt auf 4,70 Meter). Über Importeur Indimo ist der Seres 3 seit Herbst 2020 in Deutschland erhältlich.

Die Europapremiere des Seres 5 war im Januar 2023 auf der Motor Show Brüssel erfolgt. Das in China mit Hybridantrieb als Seres SF5 angebotene mittelgroße SUV wird in Europa als reiner Stromer in drei Varianten auf den Markt kommen: als frontgetriebene Standardversion 2WD, als Premiumversion 4WD und als Flagship 4WD. Als Basis-Richtpreise für Deutschland nannte Seres im Januar 63.900 Euro für die Basisversion sowie 67.900 bzw. 74.900 Euro für die Allradversionen Premium und Flagship.

- ANZEIGE -

Die Technik des SUV-Modells hatten wir hier beleuchtet. Deshalb an dieser Stelle nur kurz: An Bord ist serienmäßig ein LFP-Akku mit 80 kWh verbaut, der bei der Standardversion 2WD für eine WLTP-Reichweite von 500 Kilometern sorgen soll. Die Leistung des Fahrzeugs nennt Seres nur bei der Top-Version: 430 kW bei 960 Nm Drehmoment. Die WLTP-Reichweite dieser 430 kW starken Allradversion gibt Seres mit 530 Kilometern an. Hier ist eine Semi-Solid-State-Batterie mit 90 kWh verbaut.

Zur Auswahl stehen bei dem Modell acht Außenfarben. Die Interieur-Ausstattung ist in Schwarz gehalten. Als Lieferzeit für den Seres 5 in Deutschland gibt Indimo vier Monate an.

kfz-betrieb.vogel.de, indimo.eu