Allego verabschiedet sich vom CHAdeMO-Stecker

Da es immer weniger E-Fahrzeuge mit dem CHAdeMO-Standard auf dem Markt gibt, will der Ladenetzbetreiber Allego den Stecker künftig nicht mehr an seinen Säulen verbauen. Bestehende Ladestationen werden aber nicht ersetzt.

Der Wandel weg vom CHAdeMO-Stecker geschehe nicht über Nacht, so der Betreiber. E-Autofahrer, die auf die entsprechende Infrastruktur angewiesen sind, würden also nicht stranden. Dennoch betont Allego, dass nur knapp 4 Prozent aller in 2021 verkauften E-Fahrzeuge CHAdeMO nutzten. „Und diese Zahl wird voraussichtlich weiter sinken“, so Allego.

„Während wir CHAdeMO weiterhin unterstützen, wo es relevant ist, bleiben wir dem Aufbau eines zukunftsweisenden Ladenetzwerks verpflichtet, das der Mehrheit der heute auf der Straße befindlichen Elektrofahrzeuge gerecht wird“, schreibt der Anbieter in seiner Mitteilung. Heißt: bestehende Ladesäulen behalten den CHAdeMO-Stecker. Aber neue Standorte werden nur noch mit dem Schnellladestandard CCS ausgestattet. Auch wenn Säulen an bestehenden Standorten ersetzt werden, fällt CHAdeMO künftig weg.

allego.eu