Serienproduktion des Fiat 600e gestartet

Stellantis hat in seinem polnischen Werk Tychy mit der Serienproduktion des Fiat 600e begonnen. Der erste rein elektrische 600 in der Topversion „La Prima“ rollte bereits Ende vergangener Woche vom Band – in der Farbe „Sun of Italy“ (Orange).

Fiat hatte den 600e Anfang Juli präsentiert und die Bestellbücher geöffnet. Der Konzern sagt nichts zu der Anzahl der bestellten Modelle – oder wann erste Kunde mit ihrem Fiat rechnen können.

Die Einstiegsvariante „Red“ wird in Deutschland zu Listenpreisen ab 36.490 Euro angeboten, die Topversion „La Prima“ kostet 42.490 Euro. Eigentlich ist der Fiat 600 ein rein elektrisches Modell. Bei der Vorstellung hieß es (zumindest in der englischsprachigen Version der Mitteilung) jedoch, dass Mitte kommenden Jahres auch eine Hybridvariante folgen soll. In der deutschen Mitteilung suchte man diese Information vergebens – möglicherweise wird das Hybridmodell also nur in ausgewählten Märkten angeboten. Aber das ist weiterhin reine Spekulation, denn auch in der neusten Mitteilung spricht Stellantis von „zwei unterschiedlichen voll-elektrischen Versionen, dem New Fiat 600e La Prima und dem New Fiat (600) Red“.

Im Stellantis-Werk Tychy wird seit Februar 2023 übrigens auch der rein elektrische Jeep Avenger produziert. Die Auslieferungen starteten im März.

