China: Xpeng bringt Elektro-Van X9 auf den Markt

Xpeng wird ab Ende dieses Jahres der nächste chinesische Hersteller, der einen Elektro-Van auf den heimischen Markt bringt. Dieser wird die Modellbezeichnung Xpeng X9 tragen und soll noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen.

Aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) kommen nun erste unverhüllte Bilder und technische Eckdaten. Der Xpeng X9 ist demnach knapp 5,30 Meter lang, mit einem Radstand von 3,16 Metern. Der Minivan bietet also genügend Platz für die vorgesehenen drei Sitzreihen mit insgesamt sechs bis sieben Sitzplätzen.

Der Elektro-Van kommt wahlweise in zwei Varianten mit 235 kW starkem Frontantrieb oder mit Allrad-Antrieb mit einem zusätzlichen 135-kW-Motor hinten. In einer der einmotorigen Versionen werden LFP-Zellen von Eve Energy zum Einsatz kommen, im zweiten Fronttriebler sowie in der Allrad-Variante NMC-Zellen von CALB. Die Reichweite beträgt früheren Berichten zufolge bis zu 800 Kilometer.

Nach Angaben des chinesischen Portals „Car News China“, wird der Stromer zudem mit einem Lidar-Sensor in der Frontstoßstange ausgestattet sein. Das ginge aus zuvor veröffentlichen Erlkönig-Bildern hervor.

Der X9 soll noch in diesem Jahr auf die Straße kommen und wird das siebte Modell von Xpeng und das erste der neuen X-Serie. Die bisherigen Modelle von Xpeng fallen unter die Serien P für Limousinen und G für SUVs.

Ob der X9 allerdings auch nach Deutschland kommt, ist unklar. Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht dazu geäußert, ob der Elektro-Van auch außerhalb von China verkauft werden soll. Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass der chinesische Hersteller überhaupt in Deutschland an den Start gehen und hierzulande den P7 und G9 ab dem kommenden Jahr anbieten wird. In Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden ist der chinesische Hersteller bereits vertreten.

