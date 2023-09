Fuso erhält Order über 900 eCanter von Yamato Transport

Die Daimler-Truck-Tochter Fuso hat in Japan den bisher größten Einzelauftrag für ihren vollelektrischen Leicht-Lkw eCanter erhalten. Das Logistikunternehmen Yamato Transport hat rund 900 Exemplare der neuen Generation des eCanter geordert.

Das erste Exemplar hat Yamato Transport bereits in Empfang genommen, die Auslieferung aller weiteren elektrischen Leicht-Lkw von Fuso sollen „nun sukzessive erfolgen“, wie Daimler Truck mitteilt. Der im September 2022 vorgestellte eCanter der neuen Generation wurde Anfang 2023 in verschiedenen europäischen Längern, Japan und mehreren Überseemärkten eingeführt. Im August feierte er sein Debüt auch in Indonesien und Chile. Im Mai 2023 startete überdies die Europa-Produktion im portugiesischen Tramaga.

Der Next Generation eCanter ist anders als sein Vorgänger mit einer E-Achse ausgestattet, die den Motor in die Hinterachse integriert und so eine kompaktere Antriebsstruktur ermöglicht. Dies mündet in einer deutlichen Erweiterung der Produktpalette: Den neuen eCanter gibt es in insgesamt 42 Varianten mit sechs Radständen und einem Gesamtgewicht von 4,25 bis 8,55 Tonnen. Der 2017 eingeführte Vorgänger war dagegen nur als 7,49-Tonner mit 3,40 Metern Radstand erhältlich – von diesem Kleinserien-Modell sind gut 550 Fahrzeuge in Kundenhand.

Die Produktion des Next Generation eCanter ist bereits im ersten Quartal 2023 im japanischen Kawasaki angelaufen – für den japanischen Markt und alle weiteren außereuropäischen Märkte. In Europa startet der Verkauf der in Tramaga vom Band laufenden Exemplare zunächst in 17 Märkten: Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Tschechien, Dänemark, Schweden, Finnland, Slowakei, Griechenland sowie Polen.

Doch zurück zum Großauftrag in Japan: Yamato Transport nutzt zur Beschaffung der 900 eCanter ein Leasingprodukt („FUSO Green Lease“) von Daimler Truck Financial Services Asia. Darin sind „ein umfassendes und maßgeschneidertes eMobility-Ökosystem, einschließlich Fahrzeugwartung und spezieller Garantieleistungen“ enthalten. Die 900 Einheiten der zweiten eCanter-Generation gesellen sich bei Yamato Transport übrigens zu bereits 25 Exemplaren der ersten Generation.

Karl Deppen, Präsident und CEO der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, kommentiert den Großauftrag wie folgt: „Der eCanter von FUSO entlastet den Fahrer, indem er ihm ein sicheres, vibrationsarmes und emissionsfreies Fahren ermöglicht. Dies wurde von Yamato Transport, die seit 2017 bereits 25 eCanter der ersten Generation nutzten, äußerst positiv bewertet. Es ist uns eine Ehre, Yamato Transport bei ihren Bemühungen hinsichtlich Klimaneutralität zu unterstützen, indem sie unsere eCanter zukünftig in ganz Japan einsetzen.“

media.daimlertruck