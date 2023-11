Renault veröffentlicht erste Bilder zu kommendem E-Kleinwagen

Wie Renault selber in sozialen Medien schreibt, werden „nach dem R5 und R4 eine dritte Ikone wiederbelebt“. Mit einem rein elektrischen R5 will Renault bekanntlich 2024 auf den Markt kommen, der R4 (die Studie trägt noch den Namen „4EVER“) soll 2025 folgen. Das gleiche Jahr peilt Renault auch für die elektrische Twingo-Neuauflage an.

Der nun gezeigte Prototyp hat mit der aktuellen Twingo-Generation, die sich die Plattform noch mit dem inzwischen eingestellten Smart Forfour geteilt hat, optisch nichts gemeinsam. Stattdessen haben die Designer zahlreiche Elemente des ersten Twingos aus den 90er Jahren aufgegriffen – von der kurzen, stark abfallenden Front samt den oben auf der Beifahrerseite liegenden Lufteinlässen über die Form der Scheinwerfer bis hin zu den runden Griffmulden der Türgriffe. Ein Unterschied: Der neue Twingo wird – anders als die Generation 1 – ein Fünftürer.

Zur Technik des E-Kleinwagens gibt es aber weiterhin keine genauen Angaben. In der Mitteilung zum Kapitalmarkttag von Renaults neuer Elektroauto-Sparte Ampere (wo das Modell noch als „Legend“ bezeichnet wurde) wurde verkündet, dass die beiden E-Auto-Plattformen CMF-BEV und CMF-EV in AmpR Small und AmpR Medium umbenannt werden – es wurde aber keine weitere Plattform für betont preiswerte E-Autos wie den Twingo E-Tech erwähnt. Es ist also möglich, dass das Modell auf der CMF-BEV/AmpR Small wie der R5 aufbaut, aber mit einer günstigeren LFP-Batterie. Bestätigt ist das aber nicht.

Von Renault selbst wurde bisher nur angegeben, dass der Verbrauch des Modells bei nur 10 kWh/100km liegen soll. Für den R5, der bei rund 25.000 Euro starten soll, hatten die Franzosen den Einsatz einer LFP-Batterie (selbst im Basismodell) noch ausgeschlossen. Beim kommenden Twingo gab es diese Einschränkung zwar noch nicht, denn es gab bisher nur noch eine einzige Aussage zu dem Modell: Es soll in Europa gebaut werden.

Bereits kurz vor dem Kapitalmarkttag hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass das Fahrzeug im slowenischen Werk in Novo Mesto gebaut werden solle. Da nun bekannt geworden ist, dass es sich um eine neue Twingo-Generation handelt, ist das nochmals wahrscheinlicher geworden: Schon der aktuelle Twingo samt Elektro-Variante läuft dort vom Band.

Zudem hat Renault neben den Bildern des neuen Twingos (auch wenn es offiziell noch ein Prototyp ist) auch weitere Bilder des R4 und R5 veröffentlicht:

Insgesamt plant Ampere bis zum Jahr 2031 sieben Elektromodelle, von denen dann insgesamt jährlich rund eine Million Fahrzeuge gefertigt werden sollen. Die Preisparität zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erwartet Ampere voraussichtlich bis 2027/2028 mit der zweiten Generation des Megane E-Tech Electric und Scenic E-Tech Electric bei gleichbleibenden Margen.

twitter.com, renault.de