Our Next Energy verkleinert Belegschaft

ONE ist ein vom ehemaligen Apple-Manager Mujeeb Ijaz gegründetes Startup mit Sitz im US-Bundesstaat Michigan. Es stellte 2022 ein anodenfreies Batteriepaket vor, das die Zellkosten um bis zu 50 Prozent senken und gleichzeitig eine Reichweite von bis zu 965 Kilometern ermöglichen soll. Im Februar nahmen die Amerikaner im Zuge einer Serie-B-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar ein. Die Verkleinerung der Belegschaft soll laut „The Detroit News“ damit zusammenhängen, dass ONE zurzeit „von der Forschung und Entwicklung zur Skalierung der Produktion übergeht“, was zwischenzeitlich weniger Personal erfordere.

In einem offiziellen Statement, aus dem mehrere Medien zitieren, äußert sich die Firma wie folgt: „Obwohl Entscheidungen, die sich auf unsere Kollegen auswirken, immer schwierig sind, positioniert sich ONE mit diesen Maßnahmen für zukünftiges Wachstum und die Erfüllung seiner Mission, einschließlich der weiteren Errichtung seiner Gigafactory (ONE Circle) in Michigan und der Entwicklung einer nordamerikanischen Lieferkette für Batterien.“ Hintergrund ist, dass ONE im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar angekündigt hatte, um ein Werk namens ONE Circle in Van Buren Township zu errichten. Der Staat unterstützt das Vorhaben, das mehr als 2.000 Arbeitsplätze schaffen soll, mit gut 200 Millionen Dollar.

ONE soll weiter davon ausgehen, dass das Werk bis Ende 2027 seine volle Kapazität erreicht und Zellen in einem Umfang produziert, um das Äquivalent von 200.000 Batteriepacks pro Jahr herzustellen. Anfang November gab das Startup bekannt, in der neuen Anlage in Van Buren Township mit der Pilotproduktion von Lithium-Eisenphosphat-Batterien begonnen zu haben. Dan Pierce, Sprecher von ONE, wird in „The Detroit News“ dahingehend zitiert, dass „die Entscheidung keinen Einfluss auf unser Engagement für den Bau unserer Gigafactory in Van Buren Township hat, wie unsere jüngste Ankündigung der Pilotproduktion zeigt.“

