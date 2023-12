Grün, Zuverlässig, Schnell: EnBW-Tochter ChargeHere gibt 100%-Versprechen

Die neue 100 %-Kampagne positioniert das Unternehmen als zuverlässigen Full-Service-Partner für gewerbliche Ladeinfrastruktur. Mit zunehmender Bedeutung der Elektromobilität für die Verkehrswende hat ChargeHere eine klare Mission für sich definiert: Die Verbindung von Energie und Mobilität als essenziellen Treiber für die klimaneutrale Zukunft zu nutzen. Die Kampagne und das damit verbundene 100 %-Versprechen konzentrieren sich somit auf drei wesentliche Schlüsselbereiche.

Für eine grünere Zukunft engagiert

Durch „100 % Ökostrom“ legt ChargeHere seinen Fokus auf das Laden mit Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Das eigens entwickelte Produkt ChargeSolar des Unternehmens passt Ladevorgänge dynamisch an die PV-Erzeugung am Standort, um so die CO2-Bilanz im Betrieb zu minimieren. „Wir setzen auf klimaneutralen Strom und den Einsatz von Energiemanagementsystemen. Die ChargeHere Ladelösung kann ganz einfach bei jeder Solaranlage integriert werden. Warum nicht den Grünstrom nutzen, den man ohnehin produziert?“, erklärt Konrad Benze, Geschäftsführer der ChargeHere GmbH.