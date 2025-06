EnBW stattet Immobilien von GSL Asset Management mit Schnellladern aus

Der Schnellladestandort befindet sich Am Gewerbepark 2 in Röthenbach an der Pegnitz, in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg, an dem die Autobahnen A3 und A9 zusammenlaufen. Neben einem großen Einkaufszentrum mit Lebensmittel- und Drogeriemärkten gibt es vor Ort auch einen Baumarkt. Dass der erste Ladepark aus der Partnerschaft ausgerechnet in Röthenbach in Betrieb ging, dürfte aber vor allem daran liegen: Nur knapp 200 Meter entfernt hat GSL Asset Management seinen Firmensitz.

Vor Ort stehen insgesamt vier Schnellladesäulen zur Verfügung. Bei drei der vier High Power Charger handelt es sich um Alpitronic Hypercharger vom Typ HYC150, die jeweils eine Ladeleistung von bis zu 150 kW bereitstellen können und über je zwei CCS-Ladepunkte verfügen. Eine der Ladestationen bietet zudem noch einen Typ-2-Anschluss mit bis zu 22 kW. Der vierte Schnelllader ist ein HYC300, der bis zu 300 kW bereitstellen kann und ebenfalls über zwei CCS-Ladepunkte verfügt.

„Schnellladeinfrastruktur am Handel ist vor allem für diejenigen nützlich, die keine private Ladeinfrastruktur haben: Das Auto lädt nebenbei, während sie die Einkäufe erledigen“, so Volker Rimpler, CTO der EnBW mobility+. „Unser Anspruch ist: Das Laden muss sich nahtlos und ohne Umwege in den Alltag der Nutzerinnen integrieren lassen können. Das ist ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz der E-Mobilität bei Verbraucherinnen. Sie müssen sich sicher sein können, überall laden zu können, wo sie sowieso kurzen Aufenthalt haben. Gemeinsam mit GSL bieten wir weitere einfache Lademöglichkeiten für Kund*innen. Gleichzeitig erhöhen wir damit die Standortattraktivität für die Handelsunternehmen vor Ort.“

Bei dem einen Standort soll es allerdings nicht bleiben. Insgesamt sollen im Zuge der Partnerschaft zehn weitere Schnellladeparks an Immobilien von GSL Asset Management entstehen. Dabei handelt es sich überwiegend um Handelsimmobilien mit Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel. Um welche Standorte es sich handelt, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

enbw.com