Toyota plant Elektro-Offensive / VW pausiert ID.3 Produktion / Nortvolt Förderung

1 – VW pausiert Bau von VW ID.3 und Cupra Born in Zwickau

Volkswagen fährt diese Woche in Zwickau und Dresden die Produktion des VW ID.3 und Cupra Born herunter. Die Herstellung der beiden kompakten ID-Modelle soll dann bis zum Jahresende pausieren! Hintergrund ist einmal mehr das verhaltene Interesse der Kunden. Das geht aus einem dpa-Bericht hervor. Volkswagen kämpft aktuell bei der Elektroauto-Fertigung einerseits mit fehlenden Motoren und andererseits mit einer schwachen Nachfrage.

2 – Northvolt erhält Förderbescheid für Batteriewerk in Heide

Der schwedische Hersteller Northvolt hat von der Bundesregierung den Förderbescheid für seine geplante Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein bekommen. Die Mittelfreigabe erfolgte über eine Ausnahme-Genehmigung von der aktuellen Haushaltssperre. Insgesamt geht es bei dem nun überreichten Bescheid um eine Förderung in Höhe von rund 700 Millionen Euro.

3 – Toyota plant in Europa sechs E-Modelle bis 2026

Toyota will sein Elektroauto-Angebot in Europa bis 2026 auf sechs Modelle ausbauen – und hat in diesem Zusammenhang zwei neue Konzeptfahrzeuge enthüllt. Ein Team aus globalen und europäischen Führungskräften präsentierte die Toyota-Neuheiten dieser Tage auf einer Veranstaltung. Konkret handelt es sich um zwei Fahrzeug-Studien namens Urban SUV Concept und Sport Crossover Concept. Zusammen mit den leichten Nutzfahrzeugen will der japanische Hersteller in Europa bis 2026 insgesamt 15 emissionsfreie Modelle unter der Marke Toyota auf dem Markt haben.

4 – Norwegen: Lkw ab 2030 nur noch elektrisch oder mit Biogas-Antrieb

Norwegen will nach dem für 2025 angestrebten Aus für neue Verbrenner-Pkw auch bei Lkw die Verbrenner-Ära weitgehend beenden. Ab 2030 sollen alle neuen Lkw entweder emissionsfreie Fahrzeuge sein oder mit Biogas betrieben werden. Darauf hat sich das norwegische Parlament jetzt verständigt. Das bisherige Ziel des Nationalen Verkehrsplans sieht vor, dass im Jahr 2030 bereits die Hälfte der neuen Lkw emissionsfrei sein sollen.

5 – Ford-Kunden können ab 2024 dynamische Tarife von Tibber nutzen

Besitzer eines Mustang Mach-E oder Ford Explorer können ab dem Frühjahr 2024 an der heimischen Wallbox die dynamischen Tarife von Tibber nutzen. „Immer wenn das Angebot an erneuerbarer Energie hoch und die Nachfrage niedrig ist, fällt der Kilowattstunden-Preis an den Strombörsen“, teilt Ford dazu mit. Tibber nutzt diesen Effekt dynamisch und kauft Grünstrom dann, wenn er preiswert ist – und kann so das Aufladen des E-Autos genau in diese Stunden verlagern.