Islamabad setzt auf E-Busse aus China

Zum Antrieb der Busse macht Higer selbst in der Mitteilung nur sehr wenige Angaben. Verbaut sei eine Kombination aus einem leistungsstarken Motor und einer „qualitativ hochwertigen“ Batterie. Die Reichweite wird mit mehr als 250 Kilometern angegeben.

Die Fahrzeuge selbst scheinen in der Zehn-Meter-Klasse angesiedelt zu sein, die Karosserie verfügt über zwei Türen. Über den niedrigen Einstieg haben die Fahrgäste Zugang zu dem 2,30 Meter hohen Innenraum, in dem 24 Sitze und zwei Klappsitze im Rollstuhlbereich verfügbar sind. Die Fahrzeuge sind auch mit einem „T-BOX“ genannten Telematiksystem ausgestattet, mit dem die Fahrzeugdaten und das Verhalten des Fahrers überwacht werden können, um in Echtzeit „die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Reise der Fahrgäste zu sichern“.

Zuvor hatte Higer Bus Pakistan bereits mit Hybrid- und Dieselbussen versorgt – 2006 wurden die ersten Fahrzeuge nach Pakistan exportiert.. Nun wurden erstmals in größeren Mengen rein elektrische Busse nach Pakistan importiert.

