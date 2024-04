Osnabrück: SWO Mobil bestellt 19 eCitaro

Ab 2025 sollen die neuen Stadtbusse sukzessive ausgeliefert werden. Wenn alle 19 eCitaro für SWO Mobil unterwegs sind, erhöht sich der Elektrobus-Anteil in Osnabrück auf 94 Prozent, die Daimler Buses mitteilt. Osnabrück gehört bereits heute zu den Top-20-E-Bus-Städten in Deutschland. Durch den Systemwechsel von Diesel- auf Elektrobusse bedient die SWO Mobil das Liniennetz auf den Hauptachsen in die Innenstadt mit den Metrobus-Linien M1 bis M5 bereits seit Anfang des Jahres 2022 im vollelektrischen Fahrbetrieb.

Bei den nun bestellten eCitaro handelt es sich um den zwölf Meter langen Solobus mit zwei Achsen und drei Türen. Die Busse können jeweils 69 Fahrgäste befördern, davon 30 auf Sitz- und 39 auf Stehplätzen. An der hinteren Tür gibt es eine manuelle Klapprampe, die Nutzung der Busse für in ihrer Mobilität eingeschränkte Fahrgäste erleichtern soll. Im Innenraum gibt es neben einer Klimaanlage mit CO2 als Kältemittel (offiziell dann als R744 bezeichnet) auch „zahlreiche USB-Doppelladesteckdosen zum Aufladen mobiler Endgeräte“.

Beim Antrieb hat sich SWO Mobil für fünf installierte Batteriepacks entschieden. Ein Pack bietet bei der sogenannten „NMC3“-Batteriegeneration von Daimler Buses 98,3 kWh, womit sich 491,5 kWh an installierter Gesamtkapazität ergeben – bei den Solobussen können bis zu sechs Batteriepacks verbaut werden. Aber schon mit fünf Packs soll die Reichweite bei rund 270 Kilometern liegen und damit laut dem Hersteller „mehr als ausreichend für eine Linienstrecke“ sein. Mehr zu den Batterien des eCitaro und des anstehenden Wechsel des Zulieferers können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Geladen werden die E-Busse von Mercedes-Benz ausschließlich im Depot. Da SWO Mobil bereits 62 E-Gelenkbusse von VDL in seiner Flotte hat, sind auf den Betriebshöfen zahlreiche Ladepunkte vorhanden. Dennoch werden für die 19 weiteren Fahrzeuge zusätzliche Ladepunkte installiert.

Die Bestellung bei Daimler Buses ist nach einer europaweiten Ausschreibung der 19 E-Busse erfolgt, die Ausschreibung wurde im März gestartet. Die Beschaffung der 19 E-Solobusse inklusive Ladeinfrastruktur wird noch vom Bundesverkehrsministerium mit rund 5,6 Millionen Euro gefördert. Neue Fördergelder aus Berlin wird es aber bekanntlich nicht geben.

„Wir sind hocherfreut über die jetzt angelaufene eCitaro Elektrobus-Partnerschaft mit der SWO Mobil. Dieser Auftrag ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau der elektrifizierten Mobilität im ÖPNV deutscher und internationaler Städte“, sagt Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb ÖPNV Deutschland bei Daimler Buses. André Kränzke, Geschäftsführer der SWO Mobil, ergänzt: „Mit Daimler Buses haben wir einen hochkompetenten Partner gefunden. Durch die neuen Busse steigern wir den Elektrobus-Anteil in unserer Flotte auf 81 von insgesamt 86 Fahrzeugen. Damit erreichen wir eine Elektrobus-Quote von 94 Prozent.“

