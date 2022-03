Osnabrück stellt alle MetroBus-Linien auf E-Busse um

In Osnabrück ist die Umstellung von fünf MetroBus-Linien auf Elektro-Betrieb abgeschlossen. Im Januar waren erstmals sämtliche 62 E-Gelenkbusse der Stadtwerke Osnabrück auf allen fünf MetroBus-Achsen unterwegs.

Das Projekt läuft seit März 2019, damals wurde die erste MetroBus-Linie M1 zwischen Düstrup und Haste auf E-Gelenkbusse von VDL umgestellt. Im Oktober 2020 folgte die Linie M2 (Landwehrviertel – Hauptbahnhof), Ende 2020 dann die M3 (Schinkel-Ost – Sutthausen/Hagen a.T.W). Danach dauerte es bis Dezember 2021, als mit der Linie M5 (Dodesheide – Kreishaus/Zoo) die vierte MetroBus-Verbindung umgestellt wurde.

Inzwischen wird auch die Linie M4 (Hellern-Nord – Belm) nur noch mit den elektrischen VDL-Gelenkbussen bedient. „Wir sind so was wie die ‚heimliche E-Bus-Hauptstadt Deutschlands‘“, sagt Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, die zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke ist.

Wie die Stadtwerke nun mitteilen, liegt die Gesamtfahrleistung der E-Gelenkbusse, die wie erwähnt teilweise seit 2019 im Einsatz sein, bei knapp vier Millionen Kilometern. „Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres haben die nun 62 E-Busse insgesamt mehr als 500.000 E-Kilometer zurückgelegt – geladen mit Grünstrom aus der Region“, sagt Stadtwerke-Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes.

Ein paar weitere Einblicke: Im Jahr 2021 haben die E-Busse knapp vier Millionen kWh Grünstrom geladen – macht also einen Verbrauch von rund 115 kWh/100km als rechnerischen Durchschnitt. Die Stadtwerke geben an, dass Dieselbusse für diese Fahrleistung rund 1,1 Millionen Liter Diesel benötigt hätten. „Schadstoffe wurden und werden daher nicht ausgestoßen – stattdessen fahren saubere und leise E-Busse durch die Straßen unserer Stadt“, so Rolfes.

