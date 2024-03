Stadtwerke Osnabrück wollen 2025 94 Prozent E-Bus-Quote erreichen

Wenn diese Fahrzeuge in die ÖPNV-Flotte integriert sind, werden laut den Stadtwerken von den 86 Bussen nur noch fünf mit Diesel unterwegs sein. Die Beschaffung der 19 E-Solobusse inklusive Ladeinfrastruktur wird noch vom Bundesverkehrsministerium mit rund 5,6 Millionen Euro gefördert. Neue Fördergelder aus Berlin wird es aber bekanntlich nicht geben.

Schon heute sind in Osnabrück 62 E-Gelenkbusse von VDL im Einsatz, die ersten 13 E-Gelenkbusse seit März 2019. Nach fünf Betriebsjahren ziehen die Stadtwerke übrigens eine durchweg positive Zwischenbilanz. „Die E-Busse punkten insbesondere bei der technischen Verfügbarkeit und den Nachhaltigkeitskennzahlen“, so die Stadtwerke.

Die 62 E-Busse legen pro Jahr rund 3,6 Millionen Kilometer zurück. Für jeden E-Bus wurde zudem ein Dieselbus ausgemustert, die jährliche CO2-Einsparung beträgt laut der Mitteilung der Stadtwerke rund 2.100 Tonnen. „Ob bei 39,5 Grad im Juli 2019, bei minus 15,9 Grad im Februar 2021 oder bei Windstärke 12 im Februar 2022 – das macht unseren E-Bussen so gut wie nichts aus“, erläutert SWO Mobil-Geschäftsführer André Kränzke. Technisch funktioniere der Betrieb nahezu reibungslos und störungsfrei. „Die damals geäußerten Befürchtungen und Sorgen konnten und können wir komplett ausräumen.“

Kränzke zitiert in der Mitteilung auf die aktuelle Ausgabe des E-Bus-Radars, laut dem Osnabrück zu den Top-20-E-Bus-Städten in Deutschland gehöre. „Diese Erfolgsgeschichte in und für Osnabrück wollen und werden wir weiterschreiben“, so Kränzke.

Ob und wann die letzten fünf Dieselbusse die Flotte verlassen werden, wird aber nicht erwähnt. Die Branche fürchtet bekanntlich nach dem Wegfall der Fördergelder eine Delle bei den E-Bus-Beschaffungen.

stadtwerke-osnabrueck.de