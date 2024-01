Dacia bietet 10.000 Euro Rabatt auf den Spring

Ausgehend vom Listenpreis von 22.750 Euro für die Basisversion Spring Essential 45 bedeutet dies also, dass diese bis Ende März bereits ab 12.750 Euro zu haben ist. Das Modell Spring Extreme 65 steht mit 24.550 Euro in der Preisliste, ist begrenzt also ab 14.550 Euro verfügbar.

Als Einschränkung des Angebots wird in der Mitteilung nur die Zulassung bis zum 31. März 2024 genannt – der „Elektrobonus“ ist also nicht nur für Privat- oder Gewerbekunden verfügbar, sondern für alle Kunden. Angaben zur kurzfristigen Lieferfähigkeit des Spring macht Dacia in der Mitteilung nicht.

Dacia gibt an, dass der 3,73 Meter lange Viersitzer seit seinem Debüt in Deutschland im Herbst 2021 mehr als 30.000 Mal verkauft wurde. Das stärkste Verkaufsjahr war 2022 mit 14.369 Einheiten, auch aufgrund des damals höheren Umweltbonus von bis zu 9.570 Euro. 2023 wirden noch 12.406 Spring in Deutschland verkauft.

Das Fahrzeug kommt mit seiner 26,8 kWh großen Batterie auf eine WLTP-Reichweite von 230 Kilometern. Im WLTP City sind bis zu 305 Kilometer möglich. Neben dem niedrigen Anschaffungspreis sollen auch Wartungsintervalle von 30.000 Kilometern die Kosten für die Kunden senken. Dacia gewährt eine Batteriegarantie von acht Jahren oder 120.000 Kilometern bei garantierter Mindestladekapazität von 75 Prozent.

